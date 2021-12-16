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İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak? O araçlar yok satıyor!

16.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki yükseliş ikinci otomobil fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. İkinci el otomobillerde otomatik vitesli hatcback araçlar yok satıyor. Galericiler ikinci el otomobilde fiyatlarda düşme görmüyor. İlerleyen zamanlarda fiyatlarda durağanlık öngörüyor.

İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak? O araçlar yok satıyor!

Türkiye genelinde otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışı ikinci el piyasasını da etkilemeye devam ediyor. İkinci elde talep gören otomatik vitesli hatcback araçların gördüğü talep yüksek olunca, fiyatlar da buna bağlı olarak artıyor.

Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar ikinci el araç piyasasını etkiliyor. Özellikle talep gören otomatik vitesli hatcback araçlar deyim yerindeyse yok satıyor. Balıkesir’de galericilik yapan Melih Karakaya, “Sıfır arabaların yokluğu ikinci eli etkiledi. İkinci el piyasası her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İkinci el araçlarda 1 ila 3 yaş arası sıfır diye tabir ettiğimiz arabalarda özellikle hatchback otomatik bayanların da tercih ettiği arabalar olarak adlandırabiliriz.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE OLACAK?

Sıfır arabaların olmayışı bu arabaların fiyatları inanılmaz derecede değişkenlik gösteriyor ve bu araçlara talep daha fazla. Fiyatların şu anda düşme imkanını görmüyorum, her geçen gün yükselen ikinci el piyasasında fiyatların düşme imkanının olduğunu da düşünmüyorum, ama ilerleyen süreçte tabi ki bu fiyatlarda durağanlık oluşacaktır. İkinci el araç alırken insanlar genellikle araçlarda minimum hatayı kabul ediyorlar ve daha çok sıfıra dönük sıfıra yakın minimum derecede hatasız diyebildiğimiz arabaları kabul ediyorlar onları almak istiyorlar” dedi.

İkinci el piyasasını değerlendiren Melih Karakaya, “İkinci el piyasası daha yükselmeye devam ediyor tahmini süreç sıfır araçların ülkemize giriş yapasıya kadar daha da yükselecektir. Sıfır aracın olmayışı ikinci eli de doğal olarak etkiliyor. İkinci el araç alacaklar için tavsiyem şudur biz galericiler yetkili belgeli kişiler olarak sizlere daha iyi hizmet vermek için devletimize ödediğimiz vergiler ile bu piyasayı düşüreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu

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