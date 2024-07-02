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İkinci el otomobilde şaşkınlık yaratan durgunluk! 1 milyonluk araçlar 750 bin TL'ye düştü: '30 yıldır böylesini görmedik...'

02.07.2024 15:15
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İkinci el araç piyasasında yaprak kıpırdamazken otomobil alım satım yapanlar da bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Milyonluk araçların 750 bin TL'ye kadar gerilediğini ancak yine de müşteri bulamadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, "'30 yılda böylesini görmedik" diye yorumda bulundular.

İkinci el otomobilde şaşkınlık yaratan durgunluk! 1 milyonluk araçlar 750 bin TL'ye düştü: '30 yıldır böylesini görmedik...'

Malatya'da, yüzde 20'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına geldi. Fiyatların ortalama 200 bin TL aşağıya çekildiğini belirten galerici esnafı, buna rağmen sektörde büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Sektörde ciddi bir durgunluğun yaşandığını kaydeden galerici esnaflarından Cem Tarık Figen,” Sektörümüz çok sıkıntı içerisinde 20 yıldır sektör içerisindeyiz böyle bir durum görmedik. Faizlerin yüksek olması sektöre olumsuz yansıdı. Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor” dedi.

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YÜZDE 30 DÜŞÜŞE RAĞMEN MÜŞTERİ YOK

Uzun yıllar ikinci el araç piyasasında faaliyet gösterdiklerini belirterek bugüne kadar benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise, ”Yaklaşık 34 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar böyle bir durgunluk yaşamadık. Sektör can çekişiyor. Sitemize gelen insanlar gezmek amaçlı geliyor. Bayramla birlikte bir hareketlik olur diye bekledik ama bu da olmadı. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşüşlerine rağmen yine müşteri bulamıyoruz. Vatandaş birikimlerini bankalarda değerlendiriyor. Sektörümüz çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor” diye konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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ikinci el araba
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