İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını: Uzmanlar uyardı

Araç kiralama sektöründe yeni dönem 2027 yılında başlayacak. Araç kiralamadaki yeni düzenlemelerin ikinci el otomobil piyasasına da hareket getirmesi beklentiler arasında. Yaş ve kilometre sınırını aşan kiralık araçların filolardan çıkarılıp yaklaşık 15-20 bin otomobilin ikinci el piyasasına yönelmesinin beklendiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış bu araçların, emsallerine göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkması, ikinci elde hem araç arzını hem de fiyat rekabetini artırabilir. Bu nedenle yeni düzenlemelerin, hem araç kiralama sektöründe hem de ikinci el otomobil piyasasında önemli bir dönüşüm başlatabileceği belirtildi.

15-20 BİN ARAÇ BEKLENİYOR

Türkiye'de toplam kiralama filosu 405 bin 740 araç seviyesindeyken bunun 167 bin 997'sini de günlük kiralama araçları oluşturuyor. Sektör kaynaklarının değerlendirmelerine göre günlük kiralama filosundaki yaklaşık 15-20 bin araç, yeni yaş ve kilometre kriterleri nedeniyle 2027 sonrasında kiralama faaliyetinde kullanılamayacak.

Bu rakamın günlük kiralama filosunun yaklaşık yüzde 9-12'sine karşılık geldiği belirtilirken daha çok mahalle aralarında 3-5 araçla kiralama yapan şirket ya da kişilerin bu durumunda etkilenebileceğinin aktarıldığı kaydedildi.

Ancak kiralama faaliyetinden çıkacak olan bu araçların önemli bir bölümünün yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış olmasının, ikinci el piyasasında söz konusu araçlara dair soru işaretleri oluştuğu da vurgulandı. Günlük kiralama için kullanılan otomobiller, kısa süre içerisinde pek çok farklı sürücü tarafından kullanılması dolayısıyla bireysel kullanıma göre daha yoğun kullanım geçmişine sahip olabiliyor. Buna karşılık araçların satış öncesinde periyodik bakımlarının ve gerekli onarımlarının yapılması bekleniyor.

"BU ARAÇLARIN EN BÜYÜK AVANTAJI FİYAT TARAFINDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Galerici Serkan Biçer, kiralama sektöründen çıkacak araçların ikinci el piyasasına yeni bir seçenek sunacağını belirtip "Bu araçların en büyük avantajı fiyat tarafında ortaya çıkabilir. Rent a car geçmişi olan ve kilometresi yüksek araçlar, aynı yaş ve modeldeki bireysel kullanılmış araçlara göre daha uygun fiyatla satışa çıkabilir. Ancak burada alıcının aracın geçmişini mutlaka sorgulaması gerekir. Bakımları eksiksiz yapılmışsa fiyat avantajı nedeniyle tercih edilebilir" dediği aktarıldı.

"ALICILARIN KİLOMETREYE BAKMAKLA YETİNMEMESİ, EKSPERTİZ YAPTIRMASI GEREKİYOR"

Araçların piyasaya toplu şekilde girmesinin özellikle fiyat rekabetini artırabileceğini söyleyen Galerici Mehmet Yılmaz'ın "Rent a car araçlarının yoğun kullanıldığı doğru. Bu nedenle alıcıların kilometreye bakmakla yetinmemesi, ekspertiz yaptırması gerekiyor. Ancak bakımları yapılmış, mekanik olarak sorunsuz araçlar uygun fiyatla satışa çıktığında alıcı bulacaktır. Emsallerine göre daha düşük fiyat, bu araçların ikinci elde hareket oluşturmasını sağlayabilir" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

ARAÇ KİRALAMADA YENİ KURALLAR

Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. 180 bin kilometrenin üzerinde olan taşıtlar ile 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar kiralanamayacak. Periyodik bakımı zamanında yaptırılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan taşıtların kiraya verilmesi yasaklanacak. İşletmeler tarafından mevsim şartları ile trafik ve kiracı güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde kış lastiği sağlanmasının zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Yönetmelik, sektörün yeni düzenlemeye uyum sağlaması ve gerekli sistem altyapısının oluşturulması için 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek