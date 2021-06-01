İkinci elde araba fiyatları artacak mı? 180 bin adet ikinci el araç satışı bekleniyor!

Dolar kurunda yaşanan ani yükselişler ve o yükselişlerden sonra doların yüksek fiyatlarda sabitlenmesi, sıfır araç piyasasında zam yapılmasına neden oldu. Yapılan zamlardan sonra ise araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda kademeli olarak bir artış beklendiğini aktaran uzmanlar, aylık olarak 180 bin adet araç satışı öngörüyor. Bu rakam sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ: MEGANE

Mayıs ayı istatistiklerine bakıldığında ikinci el araçlarda en çok tercih edilen araç Renault’un Megane modeli oldu. Bunu sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti.

İKİNCİ EL ARAÇLARA OLAN TALEP ARTIYOR

2021 yılının ilk 3 aylık döneminde sıfır araç satışlarında yüksek satışlar yapılaşa da, artan kur vatandaşların tercihini ikinci el piyasalara çevirmesine neden oldu. Artan kurun, bir süre daha bu noktada kalacağı öngörülüyor. Bu sebeple de pek çok vatandaşın Haziran ayı dahil, 2021 sene sonuna kadar ikinci el araç piyasasına yöneleceği düşünülüyor.