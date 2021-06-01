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İkinci elde araba fiyatları artacak mı? 180 bin adet ikinci el araç satışı bekleniyor!

01.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki artış araba satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Artan kur ile beraber zamlanan sıfır arabaların satışlarında ciddi düşüşler yaşandı. Sıfır araçlardaki bu zamlı fiyatların etkisiyle ise ikinci el araba satışlarına olan rağbet de giderek arttı. Yapılan açıklamalara göre; Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak satışların artması bekleniyor.

İkinci elde araba fiyatları artacak mı? 180 bin adet ikinci el araç satışı bekleniyor!

Dolar kurunda yaşanan ani yükselişler ve o yükselişlerden sonra doların yüksek fiyatlarda sabitlenmesi, sıfır araç piyasasında zam yapılmasına neden oldu. Yapılan zamlardan sonra ise araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda kademeli olarak bir artış beklendiğini aktaran uzmanlar, aylık olarak 180 bin adet araç satışı öngörüyor. Bu rakam sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ: MEGANE
Mayıs ayı istatistiklerine bakıldığında ikinci el araçlarda en çok tercih edilen araç Renault’un Megane modeli oldu. Bunu sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti.

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İKİNCİ EL ARAÇLARA OLAN TALEP ARTIYOR
2021 yılının ilk 3 aylık döneminde sıfır araç satışlarında yüksek satışlar yapılaşa da, artan kur vatandaşların tercihini ikinci el piyasalara çevirmesine neden oldu. Artan kurun, bir süre daha bu noktada kalacağı öngörülüyor. Bu sebeple de pek çok vatandaşın Haziran ayı dahil, 2021 sene sonuna kadar ikinci el araç piyasasına yöneleceği düşünülüyor.

Türkiye otomotiv sektöründe talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara doğru kayması bekleniyor.

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AYLIK 180 BİN ARAÇ
Sıfır araç satışlarının giderek düşmesi sonucunda birçok yetkili yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde ikinci el araç piyasasına olan yoğunluğun artacağını söylüyor. Bunu destekleyen veriler ise, Nisan ayından bu yana ikinci el araç piyasasındaki yoğunluk.

Kademeli olarak ikinci el araç piyasasında artış öngören yetkililer, bu oranın aylık olarak 180 bin adete kadar çıkacağını söylüyor. Aylık 180 bin adet araç satışı, sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katına eşit.


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