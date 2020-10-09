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İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Eylül ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından ikinci elde son durum araştırılırken ikinci el online pazarda 2020 senesi için eylül ayında en fazla tercih edilen araç markaları belli oldu. Öte yandan piyasada ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Peki, ikinci elde en çok satılan araçlar hangileri? İşte online pazarda eylül ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Eylül ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

Vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtını merakla araştırırken INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre eylül ayında en çok satılan ikinci el arabalar belli oldu. AA muhabiri tarafından derlenen verilere göre ikinci elde son durum doğrultusunda 191 bin 252 araç satışı gerçekleşti. İkinci elde en çok satılan araçlar ile ilgili verilere göre satışlarda geçen yılın aynı dönemine bakıldığında %38 artış yaşanırken geçtiğimiz aya göre de %15 düşüş oldu. İkinci el online satışlarda binek araç payı %84 olurken hafif ticari araç payı ise %1 olarak kaydedildi. Peki, en çok satılan ikinci el araba hangisi? İkinci elde fiyatlar düşer mi? İşte tüm merak edilenler…
İkinci elde en çok satılan araçlar hangileri? Eylül ayında en çok satılan ikinci el arabalar!

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MARKASI

Bu sene eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili verilere bakıldığında çok fazla tercih edilen marka 29 bin 594 satış ile Volkswagen oldu. En çok satan 2. el arabalar 2020 eylül ayı online satış verilerine göre ikinci sırada 24.490 satışla Renault, üçüncü sırada ise 19.243 satış ile Ford yer alıyor.

En çok satılan ikinci el araçlar listesinin devamında ise 17.117 satışla Fiat, 11.240 satışla Opel, 10.472 satışla BMW, 10.107 satışla Hyundai, 9.794 satışla Mercedes Benz, 8.399 satışla Peugeot ve 7.259 satışla Toyota bulunuyor. Bu markaların eylül ayı satışları, ikinci el online araç pazarının %77'ini oluşturuyor. En çok satan ikinci el araçlar konusunda tercih edilen modeller de merak ediliyor.

EN ÇOK SATILAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

Online pazardaki verilere bakıldığında eylül ayında ortalama satış hızı 29 gün oldu. En hızlı satılan marka Hyundai olurken en yavaş satılan marka ise BMW oldu. Geçtiğimiz ayki verilere göre ikinci el online pazarda en fazla tercih edilen 10 markanın en fazla satılan binek modelleriyle ilgili sıralamada da zirve aynı kaldı.
En çok satılan arabalar ikinci el araba modelleri arasında ilk sırada Volkswagen markasının 8.296 adet satış ile Passat modeli bulunuyor. Passat’ın arkasından ise 6.704 adet satışla Renault Clio ve 6.387 adet satış ile Ford Focus modelleri geliyor.

İkinci el araba fiyatları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilirken diğer en çok satan araba modelleri sıralamasında 5.568 satışla Renault Megane, 5.270 satışla Renault Fluence, 5.262 satışla Opel Astra, 4.748 satışla Toyota Corolla, 4.582 satışla Volkswagen Golf, 4.343 satışla Volkswagen Polo ve 3.989 satışla BMW 3 serisi bulunuyor. Öte yandan geçen senenin aynı dönemine göre araç satışları artarken artış ile beraber fiyatlarda da yükseliş sürdü. Eylül ayında 2. el online pazarda araç fiyatları geçtiğimiz aya göre %12,7, "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 senesi aralık ayına göre ise ortalama olarak %49,1 arttı.

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin birleşiminden meydana gelen iş zekası seti INDICATA, Türkiye’de ikinci el online araç pazarını tarıyor ve günlük olarak 450.000’den fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online ortamda vermiş oldukları ilanların verilerine dayanıyor. İkinci el araba satışı yapılan bireysel araç ilanlarının verileri yer almıyor. Aynı zamanda ikinci el online piyasasındaki bir aracın ilanı, internetten kaldırıldığı zaman ilan, “satış” olarak kategorilendiriliyor.

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