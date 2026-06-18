'İlan fiyatının altında el değiştiriyor' İkinci elde çarpıcı detay

Araç almayı planlayanlar ikinci el otomobil piyasasında ve sıfır araç piyasasında son durumu yakından takip ediyor. Uzman isimden araç almak isteyenler için dikkat çeken yorumlar geldi.

ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

CNN Türk yayınında konuşan Sektör Temsilcisi Hüsamettin Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el tarafında baktığımız zaman ve sıfır tarafında mayıs ayında takvim etkisini gördük. Mayıs ayında çalıştığımız gün sayısı azdı. Dolayısıyla burada satışlar 0 kilometre tarafında belli bir miktar düştü. Ama buna rağmen mayıs ayında yaklaşık 83.000 adet 0 km binek otomobil ve hafif ticari araç satılmış durumda. Bu da aslında kötü bir rakam değil ki zaten Haziran ayında bu rakamın çok daha yukarıda olacağını düşünüyoruz.

Burada belirtildiği gibi çok ciddi bir satış düşüşü problemi olduğunu düşünmüyoruz. Tüketiciler hala showroomlarda, bayilerde, galerilerde ve satın alma eğilimi de burada devam ediyor. Bu nedenle bu bahsetmiş olduğunuz pazardaki daralmayı bir daralma olarak değil dönemsel bir normalleşme olarak görebiliriz. Çok ciddi bir sıkıntı olduğunu 0 kilometre araç satışlarında düşünmüyoruz ve Haziran ayında bu adetler çok daha fazla olacaktır. Beklentimiz de mayıs ayına göre çok daha yüksek bir rakama ulaşacaktır.

FİYATLARDA VE KAMPANYALARDA SON DURUM

Sıfır araçlardaki fiyatlar ve kampanyalarla ilgili de bilgi veren Yalçın "Kampanyalar çok önemli. Zaten sene başından beri 0 kilometre araç tarafında kampanyalar, satış kampanyaları devam ediyor. Bu kredi faiz kampanyası olabiliyor, takas kampanyası olabiliyor veya nakit alım kampanyası olabiliyor. Bunlar tabii ki satışları çok etkiliyor. Baktığınız zaman, bugünkü piyasanın durumuna göre, 2026 yılının da hemen hemen her ayının satış kampanyalarıyla 0 km araç tarafında bir yıl olacağını öngörüyoruz. Şu an için 0 km araç almak isteyen tüketiciler varsa eğer bu dönem çok avantajlı bir dönem olabilir kendileri için. Burada bu kampanyalar tabii ki fiyat artışlarını da engelliyor. Şu an 0 km tarafında çok büyük artışlar yok fiyat anlamında. Satış kampanyalarıyla da bu fiyatlar geri geliyor" dedi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA SATIŞLAR VE FİYATLAR

İkinci el piyasasına dair değerlendirmelerini aktaran Yalçın "İkinci elde satışlar anlamında baktığınız zaman yaklaşık aylık bazda 450 - 500 bin adetlik bir satış gerçekleşiyor. Zaten ikinci el pazarı Türkiye'nin otomotiv sektöründeki en önemli pazarı. Yaklaşık 9 milyon adetlik bir hacme sahip. Ancak ikinci el tarafında da gene Ocak - Haziran dönemine baktığımız zaman aylık genel ortalamada %1 - %1,5'luk düşüşler söz konusu. O pandemi döneminde görmeye alışık olduğumuz 0 km araç fiyatlarını geçen ikinci el araç fiyatları artık yok. Oradaki pandemi döneminde makas çok dardı. Ancak şu an 0 kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el araç fiyatlarındaki makas oldukça genişledi. Şöyle diyebiliriz; orada ikinci araç fiyatları artık daha sağlıklı bir platformda ilerliyor demek çok mümkün" ifadelerini kullandı.

Devamında Yalçın "Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan süreç ikinci el piyasasında çok büyük bir kırılma yarattı esasında. O dönemde hatırlarsınız 0 kilometre araç bulunamıyordu. Arz çok düşüktü baktığınız zaman ve ikinci el araç neredeyse bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Bugün ise o dönemki durumun tam tersi. 0 km araç var. 0 km araç bulunabiliyor. Kampanyalar, satış kampanyaları çok güçlü ve tüketicinin önünde çok fazla seçenek var. Tabii ki şu an kredi muslukları çok istenilen düzeyde değil. Daha kredi muslukları çok açılmadı. Yüksek faiz ortamı da satın alma kararlarını etkiliyor diyebiliriz. Biz şöyle değerlendiriyoruz baktığınız zaman; şu an ikinci elde yaşanan bu düşüş, bu yavaşlama bir kriz göstergesi değil. Daha çok piyasanın normalleştiğinin ve daha sağlıklı bir zemine oluştuğunun önemli bir göstergesi olarak düşünebiliriz" dedi.

İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ RAKAMLAR GERÇEKLİĞİ NE KADAR YANSITIYOR?

İkinci el araç piyasasındaki fiyatların gerçekliği ne kadar yansıttığına dair değerlendirmelerini aktaran Yalçın "İkinci el piyasasında ilan fiyatlarıyla gerçekleşen satış fiyatlarını açıkçası birbirinden ayırmak gerekiyor. İlan sitelerinde o gördüğümüz rakamlar satıcının bu bireysel bir kullanıcı da olabilir veya bir ticaret yapan galeri veya bayi de olabilir, burada bu rakamlar hangi fiyattan satıldığının çok önemli bir göstergesi, bu onların beklentisi. Ancak aracın gerçekten hangi fiyattan satıldığı çok çok daha önemli. Bugün birçok araç, ikinci el araç ilan fiyatının altında el değiştiriyor ki hani ilan siteleri baktığınız zaman çok faydalı yerler, ancak bir bakıma onlar da bir dilek kutusu, herkes oraya kendi dileğini atıyor. Ancak orada gerçekleşen rakamlara bakmak lazım. Özellikle 15-20 yaş arasındaki araçlarda zaman zaman piyasa gerçeklerinden uzak fiyat talepleri görebiliyoruz. Orada herkes o aracının satabileceği maksimum fiyattan fiyatı veriyor. Nasıl olsa, bir pazarlık payı olur diye düşünüp o fiyatı ben biraz geri çekerim diye düşünüp böyle bir dileğini göstermiş oluyor. İnsanlar ilan verirken benim aracımın değeri eğer gerçek piyasa değeri 1 milyon TL ise ben buna işte 1 milyon 100 bin TL'den ilan gireyim, 1 milyon 50 bin TL'den ilan gireyim şeklinde bir düşünce var. Ancak o rakamlar girilince de siz de ilan sitelerine girip benim aracımın değeri nedir dediğiniz zaman o yüksek rakamları görebiliyorsunuz. Bu da piyasa gerçeklerinden uzakta oluyor. Önemli bir durum ve bu maalesef şu anda hala devam ediyor. Tüketicilere veya otomobil satın almak isteyenlere tavsiyemiz ilan fiyatlarından daha çok gerçekleşen piyasa verilerine bakmaları ve ekspertiz destekli değerleme raporlarına bakmaları çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.