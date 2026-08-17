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25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
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25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM 25 Ağustos Salı aktüel kataloğu yayınlandı! BİM de bu hafta hangi indirimler var? merak edenler için sabırsızlıkla beklenen 25 Ağustos BİM salı aktüel broşürü geldi! BİM salı aktüel fırsatları bu hafta süt ve süt ürünlerinden temizlik ve kişisel bakım kategorilerine kadar kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM market raflarında yer alacak fırsatları incelemek için BİM katalog detaylarını kaçırmayın.

Bu hafta BİM rafları gıdadan kişisel bakıma zengin bir ürün yelpazesiyle bulunuyor! Mutfak alışverişleriniz için yoğurt, peynir çeşitleri, sucuk ve et döner; atıştırmalıkta kurabiyeler, soğuk içecekler dikkat çekiyor. Ev temizliği ve bakımda ise toz deterjan, tuvalet kağıdı ile makyaj ürünleri sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 1

  • Queen Bambu kağıt havlu 199 TL
  • Güldal ultra çamaşır suyu 1850 ml 95 TL
  • Abc klasik çamaşır suyu 4 l 119 TL
  • Deepfresh temizlik havlusu 89 TL
  • Sparx parlatıcı ve kurutucu 400 ml 85 TL
  • Sparx limon kokulu kaya tuzu 1500 g 85 TL
  • Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 85 TL
  • Miss arap sabunu 1 l 65 TL
  • Cif lavabo fayans temizleyici 2x750 ml 139 TL
  • Peros toz deterjan 10 kg 399 TL
  • Peros çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL

Sünger Bob figürlü & yumuşak şekerli fan oyuncak 5 g 199 TL

25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 2

  • Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 89 TL
  • Le Monatta nane aromalı c vitaminli limonata 1 l 52 TL
  • Tayaş sert şeker çeşitleri 90 g 19,75 TL
  • Mehmet Reis kurabiye çeşitleri 225 g 75 TL
  • Oylum vanilya aromalı gofret 1 kg 125 TL
  • Yayla Popnays ekşi krema & soğan çeşnili mısır pirinç patlağı 80 g 39 TL
  • Nutova yerli Dakota çekirdek 400 g 45 TL
  • Luppo Mini kakaolu sandviç kek 55 g 19 TL
  • Eti Popkek frambuaz soslu beyaz kaplamalı kek 55 g 13 TL
  • Ülker çubuk kraker 195 g 27,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 3

  • Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL
  • Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 239 TL
  • Aknaz peynir çeşitleri 200 g 92,50 TL
  • Aspiliç piliç chickers/piliç crispy tenders kajun baharatlı 700 g 159 TL
  • Torku dana kangal sucuk 500 g 319 TL
  • Sarp Et dana döner 500 g 299 TL
  • Taciroğlu tam yağlı tava peyniri 600 g 159 TL
  • İçim labne 3x180 g 175 TL
  • Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri 250 g 149 TL
  • Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 99 TL
  • Pınar hindi uzun sosis 430 g 95 TL
  • Pınar hindi salam 900 g 149 TL

Bu içerik 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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