25 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu hafta BİM rafları gıdadan kişisel bakıma zengin bir ürün yelpazesiyle bulunuyor! Mutfak alışverişleriniz için yoğurt, peynir çeşitleri, sucuk ve et döner; atıştırmalıkta kurabiyeler, soğuk içecekler dikkat çekiyor. Ev temizliği ve bakımda ise toz deterjan, tuvalet kağıdı ile makyaj ürünleri sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Queen Bambu tuvalet kağıdı 289 TL

Queen Bambu kağıt havlu 199 TL

Güldal ultra çamaşır suyu 1850 ml 95 TL

Abc klasik çamaşır suyu 4 l 119 TL

Deepfresh temizlik havlusu 89 TL

Sparx parlatıcı ve kurutucu 400 ml 85 TL

Sparx limon kokulu kaya tuzu 1500 g 85 TL

Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 85 TL

Miss arap sabunu 1 l 65 TL

Cif lavabo fayans temizleyici 2x750 ml 139 TL

Peros toz deterjan 10 kg 399 TL

Peros çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL

Sünger Bob figürlü & yumuşak şekerli fan oyuncak 5 g 199 TL

Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 89 TL

Le Monatta nane aromalı c vitaminli limonata 1 l 52 TL

Tayaş sert şeker çeşitleri 90 g 19,75 TL

Mehmet Reis kurabiye çeşitleri 225 g 75 TL

Oylum vanilya aromalı gofret 1 kg 125 TL

Yayla Popnays ekşi krema & soğan çeşnili mısır pirinç patlağı 80 g 39 TL

Nutova yerli Dakota çekirdek 400 g 45 TL

Luppo Mini kakaolu sandviç kek 55 g 19 TL

Eti Popkek frambuaz soslu beyaz kaplamalı kek 55 g 13 TL

Ülker çubuk kraker 195 g 27,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 32,50 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL

Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 239 TL

Aknaz peynir çeşitleri 200 g 92,50 TL

Aspiliç piliç chickers/piliç crispy tenders kajun baharatlı 700 g 159 TL

Torku dana kangal sucuk 500 g 319 TL

Sarp Et dana döner 500 g 299 TL

Taciroğlu tam yağlı tava peyniri 600 g 159 TL

İçim labne 3x180 g 175 TL

Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri 250 g 149 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 99 TL

Pınar hindi uzun sosis 430 g 95 TL

Pınar hindi salam 900 g 149 TL

Bu içerik 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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