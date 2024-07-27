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İndirim 400-500 bin lira aralığında olacak! Otomobil satışları için bir karar daha: 'ÖTV sistemi sil baştan ele alınmalı...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.07.2024 07:59
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Bir süredir piyasada konuşulan şarj edilebilir hibrit araçlar için ÖTV indirimi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararın otomobil fiyatlarına etkisinin ne olacağı merak edilirken rakam ortaya çıktı. Yeni düzenlemeyle bazı model araçların fiyatlarında 400-500 bin lira arasında indirim olması bekleniyor. Sektör temsilcileri, özellikle çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan devreye alınmasını istiyor.

İndirim 400-500 bin lira aralığında olacak! Otomobil satışları için bir karar daha: 'ÖTV sistemi sil baştan ele alınmalı...'

Şarj edilebilen hibrit araçlar için ÖTV kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulanacak.

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OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre bu haber araba almak isteyenleri sevindirecek. Çünkü ÖTV indirim sonrası şarj edilebilen araçların fiyatlarında 400- 500 bin lira arasında indirim olabileceği tahmin edilebiliyor.

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YENİ ÖTV SİSTEMİ TALEBİ

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yeni teknolojili ve çevreci araçların desteklenmesi hususunda atılan adımları olumlu bulduklarını söyledi.

Bozkurt, “Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve özellikle de çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınması büyük önem teşkil etmektedir. Günümüz teknolojisini yansıtacak yeni ÖTV sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, müşteriler açısından, ekonomimiz açısından ve otomotiv sanayi ile sektörü açısından önemli faydalar sağlayacaktır” çağrısında bulundu.

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MODEL SAYISI SINIRLI

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ise bugüne kadar, şarj edilebilir (PHEV) otomobillerin ÖTV oranlarının içten yanmalı motorların ÖTV oranlarına göre belirlenmesi nedeniyle şarj edilebilir araçların fiyatının daha yüksek olduğunu söyledi.

Tiftik, “Bu sebeple PHEV’lerin otomobil pazarındaki payı azdı. Yeni düzenlemeyle, teknik özellikleri uygun olan PHEV’lere önemli bir teşvik geldi. Bu özellikleri sağlayan model sayısı şu anda sınırlı. Orta vadede daha fazla modelin pazara girmesi beklenebilir” diye konuştu.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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