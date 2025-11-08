FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche'un kapısı kilitlendi, alev alev yandı

İş insanı T.G., 18 milyon lira değerindeki Porsche marka otomobilinde az kalsın canından oluyordu. Çeşme yolunda çıkan dumanları fark edip sağa çeken iş insanı, aracın bir anda kapıları kilitlemesiyle mahsur kaldı. Otomobildeki acil kilit açma tuşunu tesadüfen bulup basan ve kapıları açmayı başaran adam yaralı olarak kurtuldu. Araç yangınında itfaiye ve bilirkişi raporları üretim hatasına işaret ederken, markanın merkezinden gelen mühendisler bu iddiayı reddetti. T.G., konuyu yargıya taşıdı.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche'un kapısı kilitlendi, alev alev yandı

İzmir'de yaşanan bir olay hem korkuttu hem şaşkınlık yarattı. Oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için Çeşme'ye doğru Porsche marka otomobiliyle yola çıkan iş adamı T.G., kabus dolu anlar yaşadı. 6 ay önce 18 milyon TL'ye satn aldığı araçtan seyir halindeyken çıkan dumanları fark eden T.G., otomobili yolun sağına çekti.

KAPILAR KİLİTLENDİ, ARAÇTAN ÇIKAMADI

Kabus dolu dakikalar ise asıl bundan sonra başladı. Lüks araç bir anda kendini kilitledi ve sürücü T.G. içeride mahsur kaldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine T.G., büyük bir panik yaşadı.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche un kapısı kilitlendi, alev alev yandı 1

SON ANDA ARAÇTAN ÇIKTI, YARALI KURTULDU

Otomobilin dijital sisteminde yer alan acil kilit açma tuşunu tesadüfen bulup bastı ve kapıları açmayı başardı. Alevler ve yoğun duman nedeniyle hafif şekilde yaralanan T.G., son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche un kapısı kilitlendi, alev alev yandı 2

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche un kapısı kilitlendi, alev alev yandı 3

NAKİT PARALAR DA YANDI

Bir otomobil satışından elde ettiği yüksek meblağlı nakit parayı da aracında taşıyan talihsiz adam, yangın sırasında paraların bir kısmını kurtarmaya çalışsa da paraların büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE RAPORU 'ÜRETİM HATASI' DEDİ

Araç, yangının ardından T.G.'nin otomobili satın aldığı firmanın servisine çekildi. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının çıkış nedeninin üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi. Adli bilirkişi raporlarında da yangının, aracın elektrik sisteminde bulunan HVD (High Voltage Distribution) adlı bileşenden çıktığı tespit edildi.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche un kapısı kilitlendi, alev alev yandı 4

ALMAN MÜHENDİSLER KABUL ETMEDİ

ncak üç ay sonra Almanya'dan gelen Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını ileri sürdü. Yangında canını zor kurtaran T.G., daha sonra da markadan da aldığı yanıt sonrası malını da kurtaramadı ve durumu avukatı Harun Ümit Eren aracılığıyla yargıya taşıyarak marka hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MÜVEKKİLİM ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ"

T.G.'nin avukatı Harun Ümit Eren, olayla ilgili yaptığı açıklamada müvekkilinin büyük bir travma yaşadığını belirtti. Eren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim, yaklaşık yangından 9 ay önce aldığı Porsche Taycan aracıyla Yeşildere otoyolunda seyir halindeyken sürücü koltuğunun sol ön tarafından alevlerin çıktığını fark ediyor. Hızla aracı kenara çekiyor ancak kapılar kilitleniyor. Araçtan çıkamıyor, mekanik kollar ve düğmeler çalışmıyor. Sol bacağı ve yüzü yanmaya başlıyor. Şans eseri dijital ekrandaki bir kilit açma tuşuna basarak kapıları açabiliyor ve kendisini dışarı atıyor. Bu olayda çok büyük bir şans var. Müvekkilim o sırada çocuklarının doğum günü için yoldaydı. Eğer eşi ve çocukları da araçta olsaydı sonuç çok daha vahim olabilirdi."

"İTFAİYE VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÜRETİM HATASINI GÖSTERİYOR"

Avukat Eren, yapılan teknik incelemelerde yangının aracın elektrik sistemindeki HVD bileşeninden çıktığının tespit edildiğini belirterek, "Tarafsız bir adli bilirkişi tarafından düzenlenen rapor, yangının bataryadan invertöre geçişte kullanılan elektronik bir parçada meydana gelen deformasyon nedeniyle çıktığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı yönde bir itfaiye raporu da mevcut. Ancak Porsche Almanya mühendisleri üç ay sonra gelerek farklı bir rapor düzenlediler ve üretim hatası olmadığını ileri sürdüler. Bu raporun teknik olarak yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim hem maddi hem manevi olarak büyük zarar gördü. Almanya'dan ve Türkiye'den beklediğimiz ilgiyi göremedik" diye konuştu.

İş insanı Çeşme yolundan canından oluyordu! 18 milyonluk Porsche un kapısı kilitlendi, alev alev yandı 5

"TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ"

Eren, Porsche Almanya ve Türkiye'nin mağduriyetin giderilmesi konusunda sorumluluk üstlenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim dünyanın önde gelen bir markasından adil bir çözüm bekliyordu. Ancak süreç boyunca yalnız bırakıldı. Biz hem Türk yargısına başvurduk hem de uluslararası platformlarda bu olayın takipçisi olacağız. Türkiye'de insanların canı ucuz değil. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin konut projesi başlıyor! TC kimlik numarası, başvuralar için iki yöntem...500 bin konut projesi başlıyor! TC kimlik numarası, başvuralar için iki yöntem...
Piyasayı bozan 261 kişiye dev ceza!Piyasayı bozan 261 kişiye dev ceza!

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Otomobil çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.