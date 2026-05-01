BİM'e dondurma makinesi geliyor! 8 Mayıs 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM’in 8 Mayıs 2026 kataloğunda ev teknolojilerinden kişisel bakıma birçok kategoride ürün yer alıyor. Beyaz eşyada Kumtel dondurucu ve buzdolapları ile Philips maraton süpürge öne çıkarken kişisel bakım sayfasında Polosmart markalı onlarca çeşit cihaz dikkat çekiyor. Tefal tavalar ve züccaciye ürünlerinin yanı sıra Hot Wheels araçlar, Dagi pijama takımları ve ayakkabılar da uygun fiyatlarıyla göze çarpıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Kumtel dondurucu 5+1 çekmece 15,490 TL
- Philips xb9125 maraton süpürge 11,900 TL
- Kumtel dondurucu 3 çekmece 8,900 TL
- Kumtel mini buzdolabı 4,900 TL
- Dijitsu tezgah altı buzdolabı 5,900 TL
- Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 849 TL
- Kumtel dondurma ve sorbe makinesi 6,990 TL
- Arnica elektrikli süpürge cyclone 3,750 TL
- Heantech buharlı temizleme makinesi 4,900 TL
- Fakir dikey şarjlı süpürge 6,250 TL
- Fakir mega blender set 2,490 TL
- Philips azur ütü dst7510 3,990 TL
- Arzum buharlı ütü 1,590 TL
- Homendra 8 bölmeli çok amaçlı dolap 2,199 TL
- Homendra 3 bölmeli ahşap ayakkabılık 1,690 TL
- Mimilos metal katlanır ayaklı yer sofrası 499 TL
- Perilla pratik katlanabilir balkon masası 699 TL
Sizin için indirimli Philips ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
- Tcl 65 inç 4k qled hdr google tv 34,900 TL
- Senna 43 inç fhd whale os 10 android qled tv 11,690 TL
- Polosmart üflemeli saç düzleştirici 2,990 TL
- Polosmart mini düzleştirici tarak 599 TL
- Polosmart saç düzleştirici maşa 2si1 arada 899 TL
- Polosmart saç düzleştirici 999 TL
- Polosmart saç düzleştirici 499 TL
- Polosmart kaş düzeltme cihazı 349 TL
- Polosmart siyah nokta temizleyici 399 TL
- Polosmart lady shaver 799 TL
- Polosmart led ışıklı ayna 199 TL
- Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 599 TL
- Polosmart yüz masaj cihazı guasha 699 TL
- Polosmart manikür pedikür seti 299 TL
- Polosmart el ayak bakım seti 269 TL
- Polosmart elektronik tırnak oje kurutucu 219 TL
- Polosmart elektrikli topuk törpüsü 379 TL
- Polosmart led ışıklı cımbız 149 TL
- Polosmart ağız duşu 599 TL
- Polosmart şarjlı diş fırçası 499 TL
- Polosmart şarjlı diş fırçası 699 TL
- Varta alkalin pil aa 4lü 69 TL
- Varta alkalin pil aaa 4lü 69 TL
- Varta 2032 pil 2li 69 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
- Hot wheels neon yarış temalı arabalar 249 TL
- Pelüş oyuncak çeşitleri 499 TL
- Ahşap domino 199 TL
- Air hokey 829 TL
- 4lü çek bırak dönen yarış oyunu 299 TL
- Işıklı paten fancy 799 TL
- Şut ve gol oyunu 319 TL
- Oyuncak temizlik seti 179 TL
- Kesilebilir meyveli lavabo seti 749 TL
- Oyuncak güzellik seti 239 TL
- Sök tak araç seti 209 TL
- Sörfçü kız oyuncağı 139 TL
- Manyetik küp blok 899 TL
- Pop grubu oyuncak çeşitleri 139 TL
- Eğitici bardaklar 169 TL
- Oyuncak çeşitleri 79 TL
- Dollyland minkie bebek dostum 399 TL
- Altını ıslatan ve masal anlatan bebek 549 TL
- Animasyon balon seti 49 TL
- Funny mat 99 TL
- Çevirmeli duygu kitapları 55 TL
- Hikaye kitapları 59 TL
- Dokulu ben kimim kitabı 149 TL
- Parlak stickerlı aktivite boyama kitapları 69 TL
Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
- Dagi pijama takımı kadın 679 TL
- Triko ayakkabı kadın 599 TL
- Çift kişilik pike 349 TL
- Tek kişilik pike 299 TL
- Çift kişilik lastikli çarşaf ranforce 199 TL
- Tek kişilik lastikli çarşaf ranforce 169 TL
- Yastık alezi 79 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL
- Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
- Kol çantası 369 TL
- Dolgulu kırlent 199 TL
- Maisonette yüz havlusu 99 TL
- Maisonette el havlusu 69 TL
- Saat ve bileklik set kadın 329 TL
- Kadın külot çeşitleri 199 TL
- Dagi kadın sütyen çeşitleri 299 TL
- Kadın penye babet çorap çeşitleri 25 TL
- Erkek patik çorap çeşitleri 25 TL
Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
- Tefal simplicity tava 32 cm 899 TL
- Tefal simplicity wok tava 28 cm 999 TL
- Tefal simplicity krep tava 25 cm 699 TL
- Tefal simplicity tava 24 cm 649 TL
- Chef's tava seti 2li 599 TL
- Tek fiyat emaye ürünler 369 TL
- Bambu mutfak seti 119 TL
- Bambu çerezlik seti 149 TL
- Örme hasır sepet çeşitleri 169 TL
- Bükümlü tezgah üstü bambu kesme tahtası 359 TL
- Metal ekmek kutusu 229 TL
- Kapaklı saklama kutusu 16 l 119 TL
- Saklama kabı çeşitleri 35 TL
- Silikon kek kalıbı çeşitleri 69 TL
- Kapaklı hamur leğeni 79 TL
- Bölmeli organizer kutu 5 l 109 TL
- Bölmeli organizer kutu 16 l 229 TL
- Kaydırmaz askı seti 4lü 49 TL
- Parex wondero otomatik temizlik seti 1,290 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
- English Home desenli porselen pasta tabağı 4lü 349 TL
- Paşabahçe bouquet su bardağı 3lü 99 TL
- Paşabahçe bouquet meşrubat bardağı 3lü 109 TL
- Paşabahçe frezya saklama kabı 3lü 125 TL
- Paşabahçe patisserie ayaklı kapaklı servis tabağı 199 TL
- Borcam dikdörtgen fırın tepsisi 269 TL
- Lav kilitli saklama kabı 375 cc 79 TL
- Lav kilitli saklama kabı 720 cc 109 TL
- Lav kilitli saklama kabı 1150 cc 139 TL
- Lav kilitli saklama kabı 700 cc 119 TL
- Cam kurabiyelik 175 TL
- Cam çerezlik seti 6lı 249 TL
- Cam kupa seti 6lı 169 TL
- Kahve yanı su bardağı 3lü 149 TL
- Kahve fincan seti 4lü 199 TL
- Benante desenli kabartmalı kupa 299 TL
- Cam gravürlü ayaklı kase 269 TL
- Colorina cam gravürlü kayık tabak 20 cm 59 TL
- Cam gravürlü kayık tabak 30 cm 99 TL
Sizin için sofra eşyaları kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 1 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.