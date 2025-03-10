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İşler kötü gidince 'siyaset' vurgusu yaptı! Otomobil devinden 4,4 milyar Euroluk destek, binlerce kişiyi işten çıkaracak ama...

10.03.2025 15:09
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Otomobil dünyasının önde gelen markalarından olan ABD'li marka Ford'un, nakit sıkıntısı yaşayan iştirakine 4,4 milyar Euroluk destek sağlayacağı bildirildi. Dev markadan yapılan açıklamada, yeni ürün yelpazesi ile rekabet güçlerini arttırdıklarını ifade etti.

İşler kötü gidince 'siyaset' vurgusu yaptı! Otomobil devinden 4,4 milyar Euroluk destek, binlerce kişiyi işten çıkaracak ama...

Araç sektöründe elektrikli otomobillerin popüler olması ve Çin'den gelen rekabet dalgasının artması ile otomobil dünyasının dev markaları için işler kötüye gitmeye başladı. Dev otomobil markası Ford, Almanya'daki şirketi Ford-Werke GmbH'ye, borçlarını azaltmak, devam eden yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için 4,4 milyar Euroya kadar finansman sağlayacağı belirtti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motor Başkan Yardımcısı John Lawler, "Almanya'daki iştirakimiz için yeni sermaye ile Avrupa'daki işimizin dönüşümünü yönlendiriyor ve yeni bir ürün yelpazesiyle rekabet gücümüzü güçlendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SİYASİ GÜNDEM VURGUSU

Lawler, uzun vadede Avrupa'da başarılı olabilmek için grubun, yapılarını basitleştirmeye, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa'da elektrikli otomobillerin benimsenmesini teşvik eden ve tüketici talebini Avrupa emisyon hedefleriyle uyumlu hale getiren net bir siyasi gündeme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ELKETRİKLİ ATAÇ

BASKI ALTINDA BULUNUYORLAR

Öte yandan, Avrupa'da otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

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Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma kararları da bu tartışmaları artırdı.

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4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Ayrıca Avrupa'da otomotiv sektörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine de hazırlanıyor. Bu arada Ford, Kasım 2024'te, 2 bin 900'ü Almanya'da olmak üzere 2027'nin sonuna kadar Avrupa'da yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ford Volkswagen
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