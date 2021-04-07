İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi.
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.
BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL
Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL
HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL
TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL
KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL
Kampanyalı fiyat - 156.500 TL
DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL
Kampanyalı fiyat - 179.000 TL
RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL
FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL
Kampanyalı fiyat: 142.900 TL
NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL
MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL
Kampanyalı fiyat - 182.800 TL
CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL
Kampanyalı fiyat - 160.000 TL
SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL
Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL
HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL
Kampanyalı fiyat - 153.450 TL
FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL
OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL
SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL
Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL
SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL
Kampanyalı fiyat - 202.900 TL
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