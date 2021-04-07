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İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.04.2021 15:40 | Son Güncelleme

Nisan ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları belli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak, ikinci el araba fiyatları tekrar yükseldiği için vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Bu süreçte vatandaşlar nisan ayındaki en uygun sıfır arabaların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte otomotiv firmalarının güncellediği, 2021 nisan ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi.

SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.

NİSAN AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

bmw

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

mersedes benz

Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

honda

HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

volswagen

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

toyota logo

TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

kia

KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

dacia

DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

peugeot

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL

Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

renault logo

RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

fıatt

FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL

Kampanyalı fiyat: 142.900 TL

nissan

NISSAN Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia - 190.000 TL

mitsubishi

MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - 186.340 TL

Kampanyalı fiyat - 182.800 TL

citroen

CITROEN C3 1.2 PureTech Manuel - 164.000 TL

Kampanyalı fiyat - 160.000 TL

seat

SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style - 170.000 TL

Kampanyalı fiyatı - 166.900 TL

hyundai

HYUNDAI 1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 157.450 TL

Kampanyalı fiyat - 153.450 TL

FORD Focus 1.5L Ti-VCT 123PS - 210.400 TL

opel

OPEL Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL - 172.900 TL

skodaa

SKODA Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium - 217.400 TL
Kampanyalı fiyatı - 194.900 TL

suzuki

SUZUKI Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 212.900 TL

Kampanyalı fiyat - 202.900 TL


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