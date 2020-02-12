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İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ocak ayında Volkswagen olurken, Volkswagen'i Renault ve Ford izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) ICDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 144 bin 600 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 12 arttı.

Ocak ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 162 bin 249 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 89'u satıldı. Geçen yıl aynı dönemde 206 bin 687 adet araç ilanı yayınlanmıştı. İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, söz konusu araçların yüzde 63'ü satılmış oldu.

İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85,8, hafif ticari araçların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda ocak ayında 52 bin 8 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
19 BİN 677 ADET

RENAULT

RENAULT
18 BİN 818 ADET

FORD

FORD
14 BİN 720 ADET

FİAT

FİAT
77 BİN 850 ADET

OPEL

OPEL
9 BİN 487 ADET

HYUNDAİ

HYUNDAİ
8 BİN 266 ADET

BMW

BMW
8 BİN 252 ADET

MERCEDES BENZ

MERCEDES BENZ
7 BİN 141 ADET

PEUGEOT

PEUGEOT
7 BİN 63 ADET

TOYOTA

TOYOTA
5 BİN 182 ADET

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen modeller şöyle(adet)

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen modeller şöyle(adet)

PASSAT

PASSAT
6 BİN 488 ADET

CLİO

CLİO
5 BİN 168 ADET

FOCUS

FOCUS
4 BİN 793 ADET

ASTRA

ASTRA
4 BİN 473 ADET

MEGANE

MEGANE
4 BİN 266 ADET

FLUENCE

FLUENCE
4 BİN 263ADET

COROLLA

COROLLA
3 BİN 474 ADET

SYMBOL

SYMBOL
3 BİN 322 ADET

ACCENT

ACCENT
3 BİN 46 ADET

GOLF

GOLF
3 BİN 12 ADET
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el online otomobil, ocak ayı,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
100 bin tl nin altında araba yok ne satış patlaması yemeyin milleti bırakın bu işleri
Yeni kasa 4x4 Duster'ların sıfırı da, ikinci eli de aşırı pahalı. İlandakilerin çoğu şirketten çıkma ve yüksek kilometreli, 2 yılda 200 bin km nasıl yapmışlar, hayret.
bu araçların bi çoğunu al satçılar ve galericiler almıştır
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