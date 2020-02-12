İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) ICDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 144 bin 600 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 12 arttı.

Ocak ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 162 bin 249 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 89'u satıldı. Geçen yıl aynı dönemde 206 bin 687 adet araç ilanı yayınlanmıştı. İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, söz konusu araçların yüzde 63'ü satılmış oldu.

İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85,8, hafif ticari araçların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda ocak ayında 52 bin 8 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.