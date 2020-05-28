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Japon otomobil firmalarının küresel üretimi yüzde 60 düştü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

Japonya’nın 8 otomobil firmasının küresel araç üretimi nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 60 düştü.

Japon otomobil firmalarının küresel üretimi yüzde 60 düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan talep düşüklüğü sebebiyle, Japon firmaların ülke içi ve dışında fabrikaların geçici kapatması araç üretimini düşürdü.

Nisan ayında küresel çapta Toyota, Honda, Nissan, Subaru firmalarının yer aldığı başlıca 8 Japon otomobil firmasınca 916 bin 200 araç üretildi.

Üretim bandında, Nisan 2019’a kıyasla yüzde 60,9 düşüş yaşanırken, Toyota yüzde 50, Honda yüzde 52, Nissan yüzde 62 seviyesinde kayıp yaşadı.

ABD’deki fabrikalarını geçici kapatmasıyla firmaların bu ülkedeki üretimleri, Nisan 2019’da 320 bin seviyesinden, geçen ay sıfıra indi.

Firmaların Japonya içindeki üretimleri de yüzde 46 düşüşle 412 bin 500’e indi.

Salgın şartlarının hafifilediği Çin’de ise firmaların yeniden üretim faaliyetlerini sürdürmesiyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla araç üretimi yüzde 11 artarak, 446 bini aştı.

KAYNAK:AA

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