Japon otomotiv devi fabrikalarını kapatıyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Otomobil sektöründe yaşanan değişimler, Çin'den gelen üretim dalgası gibi etkenler dünyaca ünlü otomotiv devi Nissan'ı iflasın eşiğine getirdi. 7 fabrikasını kapatacak olan dev marka, 20 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, maliyetlerini düşürmek isteyen Nissan, üretimini Çin'e taşıyacak.

Ezgi Sivritepe

Otomobil sektöründe güç faktörleri yer değiştirirken tüketicinin alışkanlıklarında da değişimler gözlemleniyor. Elektrikli otomobillere olan ilginin artması, Çin'in otomobil üretiminde öne çıkması gibi etkenler yılların deviremediği otomobil devlerini zor duruma sokuyor. Ayrıca, küresel ölçekte yaşanan mali sıkıntılardan otomobil devleri de etkileniyor.

ÜRETİM STRATEJİSİNİ YENİDEN BELİRLİYOR

Son olarak Japon otomobil devi Nissan, ekonomik kriz yaşamasından dolayı 7 fabrikasını kapatıp 20 bin kişiyi işten çıkarak. Tasarruf tedbirleri almayı planlayan Japon şirket, batarya teminindeki aksaklıklar ve Çinli markların fiyat baskısı nedeniyle üretim stratejisini yeniden şekillendiriyor.

Şirket ilerleyen süreçte Çin merkezli üretime ağırlık verecek. Şirketin geleceği, yeni nesil elektrikli araç stratejisi ve batarya tedarikinde atacağı adımlara bağlı olacak.

YÜZDE 50 AZALTIYOR

Yeniden yapılanma kapsamında Nissan, şu anki üretimini yüzde 50 oranında düşürecek. Bu kapsamda Japon dev, 7 fabrikasını kapatmayı ve 20 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

YARI KAPASİTE İLE ÜRETİLMİŞTİ

Nissan'ın simge modeli LEAF, batarya tedarikindeki kriz nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşadı. Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde yarı kapasiteyle üretildi. Bu kesinti, markanın elektrikli araç stratejisinde kritik bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

ÇİN'E DÖNÜYORLAR

Toyota’nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor.
Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global üretici de son dönemde maliyetleri dengelemek amacıyla Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.

