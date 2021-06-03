FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Karavan fiyatlarındaki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçti

Karavan fiyatlarındaki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçti

03.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir web sitesinden gelen verilerine göre mayıs ayında verilen otomobil ilanı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 arttı. Karavan ilanları ise yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu.

Karavan fiyatlarındaki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçti

Bir web sitesinden gelen yapılan açıklamaya göre, mayıs ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar sıralamayı takip etti.

Marka & model sıralamasında Renault Clio birinci oldu. Sıralama, Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.

Mayıs ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV & pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı Nissan aldı.

Şirketin mayıs verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,6'sı 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken ilanların yüzde 25,3'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Şirket, ilan bakanlar mayıs ayında en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 51 saniye oldu.

Şirketin mayıs ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,45 arttı.

Kaynak: AA

120 metrekareyi 3,5 metrekareye sığdırıyorlar! Karavan fiyatları 75 bin ile 1 milyon arasında değişiyor120 metrekareyi 3,5 metrekareye sığdırıyorlar! Karavan fiyatları 75 bin ile 1 milyon arasında değişiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
TOGG'da önemli gelişme! Yeniden tasarlandıTOGG'da önemli gelişme! Yeniden tasarlandı
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.