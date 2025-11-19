Kasım 2025 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları...

Kasım ayı sıfır araç kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Nissan, Kasım ayındaki fiyat listesini duyurdu. Peki, Kasım 2025 Nissan fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? Nissan, güncel araç kampanyaları ile yeni araç satın almak isteyenler için çeşitli imkanlar sunuyor. Nissan sunduğu güncel araç kampanyalarını haberimizde listeledik. Peki, Kasım ayında Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Kasım ay güncel fiyat listesi....

Japon otomobil devi Nissan, 3 Kasım'dan itibaren geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' ve nakit alımlarda geçerli kampanyalarını internet sitesi üzerinden yayımladı. Nissan Qashqai, bu ay da geçtiğimiz ay olduğu gibi 1.999.000 TL'den başlayan indirimli fiyatları ile satışa sundu.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2025

Qashqai Mild Hybrid

400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2025

e-POWER Skypack 2.992.800 TL

e-POWER N-Design 3.095.800 TL

e-POWER Platinum 3.178.000 TL

e-POWER Platinum Premium 3.293.700 TL

Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2025

1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.704.000 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.549.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.974.300 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.874.300 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.107.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.007.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.223.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.123.900 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.296.100 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.196.100 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2025

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.055.500 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.899.000 TL

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 3.975.300 TL I Kasım Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.399.000 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Kasım 2025

1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.115.500 TL

1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.276.400 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.226.400 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.387.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.337.200 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.457.600 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.407.600 TL

EV L1 Tekna+ 2.036.700 TL

EV L2 Tekna 2.016.100 TL