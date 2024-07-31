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Kimin aklına gelir sıfır aracı ekspertize götürmek? Araba alacaklar ne yapacağını şaşırdı: Kuş pisliği boyayı yakınca...

31.07.2024 13:57
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Elazığ'da bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boya kalkması olduğunu görünce aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından sıfır aldığı boyanın tavanında boya olduğunu öğrendi.

Kimin aklına gelir sıfır aracı ekspertize götürmek? Araba alacaklar ne yapacağını şaşırdı: Kuş pisliği boyayı yakınca...

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boyanın kalktığını fark etti. Aracını ekspertiz yaptırmak için ekspere götüren vatandaş, burada yaptırdığı incelemelerin ardından tavan kısmının boyalı olduğunu öğrendi. Vatandaş yaşanan durum üzerine aracı iade ederek satın almaktan vazgeçti.

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"SIFIR ARAÇ ALIRKEN EKSPERTİZ YAPTIRMANIZI ÖNERİYORUZ"

10 yıldır ekspertiz işi yaptıklarını belirten Bayram Şahin, “Aracı müşterimiz, vernik kalkmasından şüphelendiği için getirdi. Aracı burada incelediğimizde araç üzerinde ince vernik atılmış. Bu durum araç krizlerinin yaşandığında olmuştu. Araçlar otoparklarda yatırıldığı zamanlarda kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış. Müşterimiz mağdur olmuştu. O yüzden sıfır araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Bu gibi olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolda gelirken tırdan düşmesi, çizilmesi veya çizilmesiyle birlikte sıfır araçları boyayıp piyasaya sıfır diye veriyorlar. Mağdur olmamak için araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz” dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
eksper sıfır otomobil
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