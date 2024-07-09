FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Kimisi fiyat güncellemeye hazırlanıyor, kimisi 100 bin TL zam yaptı! Otomobilde yeni dönem başladı: 27 yıl sonra ilk kez...

Kimisi fiyat güncellemeye hazırlanıyor, kimisi 100 bin TL zam yaptı! Otomobilde yeni dönem başladı: 27 yıl sonra ilk kez...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.07.2024 08:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Çin otomobillerine yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu vergiden etkilenen Çinli markaların başında gelen Chery, satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı. Öte yandan dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin imzasıyla, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan yabancı yatırım geldi.

Kimisi fiyat güncellemeye hazırlanıyor, kimisi 100 bin TL zam yaptı! Otomobilde yeni dönem başladı: 27 yıl sonra ilk kez...

Sektör yetkililerinin “Türkiye’ye yatırıma zorlama” amaçlı olarak nitelediği Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girdi. Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı.

100 BİN LİRALIK ZAM

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın Ekonomi Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

“FİYATLARIMIZ GÜNCELLENİYOR”

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

OTOMOBİL TRAFİK (42)

OTOMOTİVDE 27 YIL SONRA İLK YABANCI YATIRIM

Öte yandan dün dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak tesisin yıllık kapasitesi 150 bin olacak. 2026 sonundan itibaren elektrik ve hibrit araç üretilecek.

BYD’nin imzasıyla, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan bir yabancı yatırım gelmiş oldu. BYD’nin yatırımının diğer yabancı yatırımcıları da pozitif etkilemesi bekleniyor. Chery ve MG gibi diğer Çinli markaların Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvuru yaptığını duyurmuştu.

BYD ÜST YÖNETİMİ BUGÜN MANİSA’DA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD’nin üretim yapacağı yer konusunda bilgi paylaşmadı. EKONOMİ gazetesinin Manisa sanayi çevrelerinden edindiği bilgiye göre, BYD üst yönetimi Salı günü (bugün) Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni (MOBS) ziyaret edecek.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyet alacaklar dikkat! Direksiyon sınavına Togg ayarı geliyorEhliyet alacaklar dikkat! Direksiyon sınavına Togg ayarı geliyor
Bankalarda böyle şart yok! Emekli ve asgari ücretlileri zora sokacak listeBankalarda böyle şart yok! Emekli ve asgari ücretlileri zora sokacak liste
En düşük emekli maaşına iki düzenleme!En düşük emekli maaşına iki düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
vergi
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

En pahalı uçak bileti 300 bin TL'ye dayandı

En pahalı uçak bileti 300 bin TL'ye dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.