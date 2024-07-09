Kimisi fiyat güncellemeye hazırlanıyor, kimisi 100 bin TL zam yaptı! Otomobilde yeni dönem başladı: 27 yıl sonra ilk kez...

Sektör yetkililerinin “Türkiye’ye yatırıma zorlama” amaçlı olarak nitelediği Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girdi. Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı.

100 BİN LİRALIK ZAM

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın Ekonomi Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

“FİYATLARIMIZ GÜNCELLENİYOR”

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

OTOMOTİVDE 27 YIL SONRA İLK YABANCI YATIRIM

Öte yandan dün dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak tesisin yıllık kapasitesi 150 bin olacak. 2026 sonundan itibaren elektrik ve hibrit araç üretilecek.

BYD’nin imzasıyla, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan bir yabancı yatırım gelmiş oldu. BYD’nin yatırımının diğer yabancı yatırımcıları da pozitif etkilemesi bekleniyor. Chery ve MG gibi diğer Çinli markaların Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvuru yaptığını duyurmuştu.

BYD ÜST YÖNETİMİ BUGÜN MANİSA’DA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD’nin üretim yapacağı yer konusunda bilgi paylaşmadı. EKONOMİ gazetesinin Manisa sanayi çevrelerinden edindiği bilgiye göre, BYD üst yönetimi Salı günü (bugün) Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni (MOBS) ziyaret edecek.







