Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün

Ticari araçlarda, Aralık'tan itibaren 4 ay boyunca kullanılması zorunlu olan kış lastiğinin süresi, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle 1 Nisan'da sona erdi. Fakat salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar araçlarını kullanmadıkları için henüz yaz lastiğine geçiş yapmadı. Salgın günlerinde çalışan ve her gün araç kullanmak zorunda olan kişiler ise, soluğu oto lastikçilerde aldı. İzmir'de, bir oto lastik şirketinde satış temsilciliği yapan Zekai Timurkoçan, havalar ısındığında kış lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, aksi durumda araçlarda fazla yakıt tüketimine, lastiklerin erken aşınmasına ve uğultuya sebebiyet verebileceğini söyledi.

FAZLA YAKIT TÜKETİMİ, AŞINMA VE UĞULTU

Kış lastiklerinin değişme döneminde olduklarını anlatan Timurkoçan, "Normalde 1 Nisan'dan itibaren kış lastiklerinin rafa kaldırılması gerekiyor. Değişim yapılmazsa araçlarda az da olsa fazladan yakıt tüketimi, mevcut kış lastiğinin havalar ısındıkça aşınması ve uğultu yapması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar büyük zararlar değil, fakat dikkatli olmak gerekir. Bu sene lastiklerini değiştirmeye gelenlerin sayısı geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Fakat bizler gibi çalışmak zorunda olan kişiler de var. Birçok firmanın araçları her gün çalışıyor, onlar lastikleri değiştirmeye geliyorlar. Eğer araç sürekli kullanılıyorsa, havalar ısındıkça bu lastiklerin değişmesi için kalan süre kısalıyor. Hava sıcaklığı ne kadar yükselirse, kış lastikleri o kadar fazla sorun yaratır" dedi.