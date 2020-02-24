KKTC’nin ilk yerli otomobili için tanıtım ofisi açıldı

09 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat tarihinde 3 bin kişinin katılımı ile tanıtılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin(KKTC) yerli ve milli otomobili Günsel’in tanıtım ofisi Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.Tanıtım ofisinde Günsel marka ürünlerinde satışı yapılacak.

Üretim aşamasına gelen 'B9’un görücüye çıktığı ve otomobil severlere Günsel B9 modelini yakından inceleme fırsatı sunan ‘Günsel Tanıtım Ofisi’nde, yerli otomobil ile ilgili model, marka ve teknik özellikleri ile detaylı bilgiler alınabiliyor. Büyük heyecan ve merakla beklenen Günsel markasını deneme fırsatının kapılarını açan tanıtım ofisinde Günsel B9 için test sürüşü randevusu da alınabilecek. Günsel Tanıtım Ofisinde, Günsel marka ürünlerinde satışı yapılacak.

İKİNCİ MODEL“J9”DA SERGİLENİYOR

Günsel B9 ile otomotiv sektörüne giriş yapan Günsel’in, iç ve dış tasarımı yanı sıra, farklı donanım özellikleri de olan SUV segmentinde bulunan ikinci modeli ‘J9’da tanıtım ofisinde sergileniyor.’J9’ dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olduğu ifade edildi.