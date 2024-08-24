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Konuttan sonra otomotiv satışı için de düzenleme... Bakan Bolat duyurdu: Artık araç satmak o kadar kolay değil

24.08.2024 12:00
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Tüketici mağduriyetini engellemek için her bir alanda çalışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ilanları için de emlakta olduğu gibi Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) devreye gireceğini duyurdu.

Konuttan sonra otomotiv satışı için de düzenleme... Bakan Bolat duyurdu: Artık araç satmak o kadar kolay değil

Vatandaşaı sahte ilanlarda, fahiş fiyatlardan korumak için emlak sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye girecekti. Emlakçıların yetkilendirme belgesi alamadan satış yapamayacağı bu düzenleme de ayrıntılar net bir şekilde belli olmaya başlamışken Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni bir duyuruda bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv sektöründe de uygulanacak söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Burada da platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların EİDS'ye yönlendirileceğini söyleyen Bolat, "Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konan taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak" dedi.

GALERİCİ DE BELGE ALMALI

Bolat, taşıtın galerici vasıtasıyla ilana verilmek istenmesi durumunda, galericinin yetki belgesine sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Yetki belgesine sahip galerici ilana konu taşıt sahibi tarafından EİDS üzerinden ilan yayımlanmadan önce yetkilendirilecek. Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak" dedi.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç satış ömer bolat
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