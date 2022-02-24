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Kredi düzenlemesi otomobil sektörüne yaradı! Hareketlilik başladı

24.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıla durgun başlayan ikinci el otomobil sektörü, fiyatlardaki belirsizliklerin ortadan kalkması ve taşıt kredilerinde yapılacak düzenleme ile ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler limit artırımını olumlu karşılarken, ikinci el ve sıfır araç piyasasının eski hareketliliğine döneceğini söyledi.

Kredi düzenlemesi otomobil sektörüne yaradı! Hareketlilik başladı

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı. İlk dönemlerde fabrikaların üretimi durdurması, bulunurluk sorununa yol açarken, sıfır araç bulamayan kullanıcılar, salgın döneminde bireysel araç kullanımı talebinin artmasıyla da ikinci el araçlara yöneldi. Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı. Sıfır araçta bulunurluk sıkıntısının ortaya çıkması, üretim ve lojistik maliyetlerinin artması ve otomobile karşı artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler limit artırımını olumlu karşılarken, ikinci el ve sıfır araç piyasasının eski hareketliliğine döneceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Taşıt kredi limitleri ve vade sayısı artırılırken, 400 bin TL’lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı. Kredi vade sayılarının yükseltilmesi galericiler tarafından olumlu yönde karşılanırken sıfır ve ikinci el otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Yeni düzenleme ile piyasanın eskiye dönmesini beklediklerini belirten oto galericiler, vatandaşların ise kredi kullanarak araç almaya yöneleceklerini söyledi.

“ARAÇ ALIMLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI”

Uzun bir süredir ikinci el piyasasının durgun durumda olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Taşıt kredi vadelerinin 48 aya uzaması ve yüzde 70’e çıkması piyasayı biraz hareketlendirdi. Araç alışlarına baktığımızda hareketlilik başladı. 2 aydır araç piyasası baya durgundu. Fiyatlarda yüzde 10 düşmüştü. Şuanda hafiften biraz daha toparlanmaya başladı. Bu durum bizi olumlu olarak etkileyecek. Daha önceki süreçte insanlar araçları yatırım olarak alıyordu. Şimdi ise ihtiyacı olan kredi kullanarak araç alacaklarını düşünüyoruz. Bu sayede hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde hareketlilik olacaktır” ifadelerini kıllandı.

“SIFIR ARAÇ ALMAYA GÜCÜ YETMEYEN İKİNCİ ELE YÖNELİYOR”

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ikinci ele yöneliyor. Karar hem sıfır araçları hem de ikinci eli etkileyecek. Bayilerde sıfır araç temininde sorun yaşanmazsa araç talebi artacaktır ve satılacaktır. Ayrıca kredi faizlerinin düşmesi de baya piyasayı iyi şekilde etkileyecek. Aylık bazda baktığımızda krediler yüzde 2,5 - 2,60’lara kadar çıkmıştı. Şuanda araç taşıt kredilerinde faiz 1,60 - 1,70 oranlara düştü bu durumda olumlu yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

“TAŞIT KREDİLERİNDEKİ GÜNCELLEME İKİNCİ EL VE SIFIR ARAÇ PİYASASINA OLUMLU YANSIYACAK”

Taşıt kredilerindeki taksitlerin güncellenmesi hakkında açıklama yapan galerici Zeki Genç, “Otomobil satışlar uzun zamandır durgundu. Taşıt kredisinde 400 bin liraya kadar araç satın almak isteyenlere yeni bildiriyle yüzde 70’ine kadar kredi verilecek. Bu karar ile piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. 2 ay öncesine baktığımızda ikinci el piyasası çok durgun bir seyir izliyordu. Yeni düzenleme ile ikinci el ve sıfır araç piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Aylık şuanda 2 - 3 tane anca araba satıyorum. Normal bir dönemde ortalama bir ayda 15 araç satıyorduk. Umarım yeni düzenlemeden sonra satışlarımız tekrardan yükselir” diyerek sözlerini tamamladı.

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