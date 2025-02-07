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Kredi faizleri düşüyor! 'Majör oranda indirim' o tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ibre döndü

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 10:18
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Merkez Bankası son iki toplantısında politika faizini düşürmesi ile faiz yüzde 45'e indi. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası taşıt kredilerinde de faizler aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Araç almak isteyenler kredilerdeki son duruma bakarken İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 400 bin liranın 36 ay vadede geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Kredi faizleri düşüyor! 'Majör oranda indirim' o tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ibre döndü

Faiz indirimi sürecinin başlaması ile beraber taşıt sahibi olmak isteyenler faiz oranlarını araştırmaya başladı. Genel olarak faizlerini yüzde 3,49 oranına kadar indiren bankalar taşıt kredilerinde faizlerini indirmeye başladı. Şu anda 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli 2. el bir taşıt kredisi kullanılmak istendiğinde piyasada faizlerin yüzde 3.15 seviyelerine kadar düştüğü gözleniyor.

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SATIŞLAR YÜKSELEBİLİR

Araç almak isteyenle faizlerini araştırırken değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili açıklamalarını Milliyet'e yaptı. Ertemel, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine başlaması ile beraber taşıt kredilerinde faiz indiriminin de yaşandığını kaydetti.
Ertemel, 2024 yılında kârın çok düşük olmasına rağmen sıfır satış adetlerde rekor tazelemenin olduğunu belirterek, ikinci elde de memnun edici satışların olduğunu ifade etti. Yılın ikinci yarısında istenilen faiz oranlarına ulaşılması durumunda satışların artabileceğini kaydetti.

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TAŞIT KREDİSİNDE ÖDEMELER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

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Ertemel, faiz ve katılım oranlarına vurgu yaparak şu cümleleri kurdu:

"Faiz ve katılım oranlarının kurumlar arası farklılık gösterebildiğini tekrar anımsatarak, yüzde 3.15 seviyelerinde finansman sunan kuruluşlardan kredi kullanıldığı taktirde 400 bin lira kredinin 36 ay vade ile ödemesi yaklaşık 21 bin 500 TL civarında. Bu oranı henüz sağlamayan kuruluşlarda ise ödemeler yaklaşık 23 bin 500 TL civarında olmak kaydıyla kredi bulunabiliyor"
Merkez Bankası'nın faiz düşüşü trendinde olduğunu belirten Ertemel, "Yılın ilk yarısında minimal düşüşlerin yapılacağı, ikinci yarısı itibarıyla majör oranlarda indirime gidilebileceği kanaatindeyiz. Eğer süreç bu şekilde ilerlerse taşıt kredilerinde de benzer düşüşler görülecektir"

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OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Kredinin ne zaman uygun koşullarda çekilebileceğini de aktaran Ertemel, şu cümleleri söylerek sözlerini noktaladı:
"2020-2022 yılları arası taşıt kredileri yüzde 1.50 seviyelerindeydi. Gerçekçi bir yaklaşım sergilemek gerekirse mevcut planlama ve olanaklar dahilinde, kısa sürede bu seviyelere ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Var olan koşullar göz önünde bulundurulduğunda 2.00 seviyeleri uygun oran kabul edilebilir. Yılın ikinci yarısının finansman olarak daha avantajlı koşullar sunacağı kanaatindeyiz. Bu noktada finansman kolaylıkları talebi olumlu etkilediği taktirde otomobil fiyatlarında da talebe istinaden bir miktar artış görebiliriz.”

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi faiz
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