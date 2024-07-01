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Kredi ile araba alana kasko dayatması! Bankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattı: ‘Krediyi geri çağırırız…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.07.2024 08:16
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Kredi ile araç alanları ilgilendiriyor. Bankaların kasko poliçesi için yaptığı uygulama araç sahiplerini isyan ettirdi. Bazı bankalar taşıt kredisi kullanan müşterilerine binlerce lira daha yüksek rakamdan kasko yapmaya zorladı. Hatta müşterilerine bilgilendirme bile yapmadılar. Uzmanlar böyle bir durumda mahkeme yolunun açık olduğunu kaydederek, “Tüketici bunu kabul etmeyip, istediği ve uygun gördüğü acenteden poliçesini kestirip bankaya mail yoluyla ya da elden ulaştırabilir” dedi.

Kredi ile araba alana kasko dayatması! Bankalar haber bile vermeden binlerce lira zarara uğrattı: ‘Krediyi geri çağırırız…’

Kredi ile alınan otomobillerde kasko poliçelerini bankadan yaptırma zorunluluğu tüketiciyi isyan ettiriyor. Bazı bankalar otomobil kredisi verdikleri müşterilerinin kasko poliçelerini kendileri kesmek için şartlar getiriyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, tüketici dışarıdan fiyat almak istediğinde ise ‘kredi vermeyiz’ tehdidinde bulunuluyor. Dışarıdan 18 bin liraya yapılabilecek olan kasko poliçesini 24 bin liradan kesiyorlar. Poliçenin yenileme döneminde ise müşteriye haber vermeden poliçeyi yenileyerek kredi kartı veya hesaptan çekim işlemine başlıyor. Vatandaşlar yapılan uygulamanın serbest piyasa şartlarına uymadığını belirterek, zorunlu kasko uygulaması yapan bankaların denetlenmesini talep ediyor.

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“POLİÇEYİ MECBUR TUTTU”

Geçen yıl bir bankadan otomobil kredisi kullanan Hüseyin Yörür, bankanın krediyi kullandırması için kasko poliçesini zorunlu tuttuğunu belirterek, “O dönem 2023 model aracım için geçen yıl banka benden 19 bin lira kasko poliçe ücreti aldı. O dönemde farklı sigorta şirketlerinden daha uygun teklifler almıştım. Ancak banka poliçeyi mecbur tuttu ve yaptırdık. Yenileme dönemi geldiğinde kendi isteğimle farklı bir sigorta şirketinden yaptıracağımı kendilerine ilettim. Ama bunu kabul etmediler. ‘Krediyi geri çağırırız’ gibi bir tutum sergilediler. Bu kez de 22 bin lira ücret çıkardılar. Başka bir sigorta şirketi ise aracımın kasko poliçesi için 15 bin lira teklif verdi” dedi.

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TÜKETİCİ ŞİRKET SEÇMEKTE ÖZGÜR

Konuyla ilgili tüketici derneklerinden yapılan açıklamada, “Sigorta poliçelerinde serbest piyasa kuralları geçerli olması nedeniyle, tüketiciler istedikleri acente ve şirketten kasko yaptırma özgürlüğüne sahiptir. Aksi durumlarda mahkemeye başvurma hakları vardır” denildi.

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Hukukçular ise bu durum için, “Bankalar kredi kullandırdığı aracın başına gelebilecek hasar durumlarında kendilerini garantiye almak adına kasko poliçesini zorunlu tutuyor. Bu yasal bir durum. Ancak ‘benden yaptıracaksın’ diye bir zorunlulukta bulunamazlar. Tüketici bunu kabul etmeyip, istediği ve uygun gördüğü acenteden poliçesini kestirip bankaya mail yoluyla ya da elden ulaştırabilir” değerlendirmesini yaptı.


Express


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