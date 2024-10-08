Kredi ile araç alacaklar dikkat! Faiz indirimi yakın... O tarih itibarıyla başlıyor! İlk sinyali Merkez Bankası verdi

Enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulayarak Türkiye kemerleri sıktı. 2024 yılının başından beri yüksek faiz ile kredi büyüme oranları aşağı çekilmeye çalışılmış, harcamaları kısmak için çalışmalar devam etmişti. Bu süreçte birçok sektör durma noktasına gelirken bazı firmalarda iflas bayrağını çekti.

Konut ve araç piyasası piyasada yaşanan durgunluğu en çok hisseden iki sektör oldu. Kredi çekemeyen vatandaş bu iki sektörden alışveriş yapamamaya başladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde ise konut ve taşıt kredilerinde gevşeme olacağı vurgulandı.

Bireysel kredilerde sıkılaşmanın devam edileceği aktarılırken konut ve taşıt kredisinde gevşemenin olması vatandaşın konuta ve taşıta yönelmesine sebep oldu.

Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

400 BN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşandığını ifade eden Ertemel, bunun sebebinin yüksek faiz oranları ve kredi musluklarının kapatılması olduğunu söyledi.

Ertemel geçtiğimiz aylarda taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde 4 seviyelerinde bulunduğunu ancak şu an yüzde 3.50 oranında bulunduğunu aktardı. Ertemel, "Eylül ayı itibarıyla sıfır otomobilde görülen fiyat artışlarının da etkisiyle halihazırda yüksek seyreden sıfır otomobil satışlarının yanı sıra uzun süredir durağan seyreden ikinci el satış adetlerinde bir miktar hareketlilik yaşandığını söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

400 bin TL kredinin yüzde 3.50 oranında faiz ile geri ödemesinin yüze 36 ay vade için aylık 23 bin TL ödemesi olduğunu söyleyerek, "Vadesi ve finansman kuruluşuna göre ödemelerin farklılık gösterdiğini hatırlatmakta fayda var" dedi.

2025 YILINDA FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR

Faizlerde ne zaman düşüş olacağını da söyleyen Ertemel, otomotiv sektörü için önceliğin faiz ve krediye ulaşılmasında kolaylıkların yaşanması gerektiğini ifade ederek, "Krediler konusunda yapılacak değişim gerek sıfır gerekse ikinci el satış adetlerindeki hacmi büyük ölçüde artıracaktır. Bu manada birkaç aylık süreçte ya da en geç 2025 yılı ilk aylarında faizler geri gelirken, kredi büyüme oranlarında artış yaşanacağı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.

Ertemel, faiz düşüşlerinin sektörü olumlu etkileyeceğini ifade ederek cümlelerini şu şekilde noktaladı:



"Faizlerin düşüş trendine girmesi otomobil satış adetlerine pozitif yansıyacaktır. Bu noktada yükselen talebe istinaden görülebilecek fiyat artışları öngörülen ve beklenen bir durum. Zaman zaman konut ilanlarında artırılan fiyatların aksine otomobilde fiyatları belirleyen ana referans sıfır otomobil fiyatlarıdır. Gerek Ticaret Bakanlığımızın konu üzerinde almış olduğu etkili tedbirler gerekse sıfır fiyatının belirleyici olması sebebiyle talebe istinaden fiyatlar artsa dahi kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır.”