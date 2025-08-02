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Kredilerde faizler düşüyor! 'Daha da inmesini bekliyoruz' Geri ödeme planı tek tek hesaplandı...

Merkez Bankası politika faizini yüzde 43'e çekmişti. Bu kararın ardından bazı bankalar hem konut hem de taşıt kredilerinde faiz indirimine gitmeye başladı. Buna göre, bazı bankalar taşıt kredilerinde faiz oranlarını yüzde 3'e indirdi. Peki şu anda taşıt kredisinde geri ödemede son durum ne? İşte detaylar...

Kredilerde faizler düşüyor! 'Daha da inmesini bekliyoruz' Geri ödeme planı tek tek hesaplandı...
Ezgi Sivritepe

Konut veya araba almak isteyenler bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalardan da yeni hamleler gelmeye başladı. Buna göre, konut kredilerinde faiz indirimi görülürken taşıt kredilerinde de faizler düşmeye başladı.

Kredilerde faizler düşüyor! Daha da inmesini bekliyoruz Geri ödeme planı tek tek hesaplandı... 1

TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR!

ATV'nin haberine göre, bazı bankalar %3,79'u bulan taşıt kredisini %3'e indirdi. Otomobil bayiisi sahibi Yasin Şankazan, "Kredi faizleriin tüketici taşıt finansmanının geri geldiği haberleri bizlere bildiriliyor" sözlerini kullandı.

Kredilerde faizler düşüyor! Daha da inmesini bekliyoruz Geri ödeme planı tek tek hesaplandı... 2

DAHA DA İNECEK Mİ?

Şankazan, 1 milyon olan araçlarda yüzde 30'una kadar vergi verebildiklerini ifade ederek, "24 ay vadeyle sınırlı. 1.2'yi geçen araç bedeli de %20 ve 12 ayla sınırlı" dedi. Ayrıca,kredi faiz oranlarının yüzde 3'ün altına inmesini beklediklerini ifade eden Şankazan, "Biraz daha faiz geri gelirse bankalar da bunu müşterilere indirim olarak yansıtırsa tabii işlerimiz daha da yoğunlaşır, artar" cümlelerini kurdu.

Kredilerde faizler düşüyor! Daha da inmesini bekliyoruz Geri ödeme planı tek tek hesaplandı... 3

Satış müdürü Hülya Silik ise, "200 bin liralık faizsiz krediyle 12 aylık bir vademiz var ve 16 bin 600 lira gibi bir aylık taksitle böyle bir otomobil sizlerin olabilir" sözlerini kullandı.

Faiz oranlarına göre ise ödeme tablosu şu şekilde değişiyor:

Kredilerde faizler düşüyor! Daha da inmesini bekliyoruz Geri ödeme planı tek tek hesaplandı... 4

Kredilerde faizler düşüyor! Daha da inmesini bekliyoruz Geri ödeme planı tek tek hesaplandı... 5

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Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi banka kredi faiz oranı konut kredi faiz oranları
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