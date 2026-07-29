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Kriz lüks otomobil devini de vurdu: BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'nın en önemli otomotiv üreticilerinden BMW, çoğunluğu ülkede olmak üzere dünya çapında yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kriz lüks otomobil devini de vurdu: BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz BMW'yi de vurdu! Almanya'da Volkswagen, Mercedes, Audi ve Porsche ile başlayan otomotiv sektöründeki kriz BMW'ye de sıçradı. Almanya'nın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olan BMW, çoğunluğu Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kriz lüks otomobil devini de vurdu: BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak 1

2027 SONUNA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Almanya basınında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar emeklilik ve süresi dolan sözleşmelerin uzatılmaması gibi doğal yolla ayrılma ile gönüllü işten ayrılma programları yoluyla gerçekleştirilecek. BMW'nin küçülme planını kapsamındaki adımın bu yılın ekim ayında başlaması ve 2027 sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Söz konusu işten çıkarma planının ağırlıklı olarak araştırma-geliştirme, planlama ve diğer kurumsal birimlerdeki personeli etkileyeceği, fabrika çalışanlarını kapsamayacağı belirtiliyor.

İşten çıkarma kararının BMW'nin Münih'teki genel merkezine de ağır darbe vuracak. Şirket yönetiminin yanı sıra araştırma ve inovasyon merkezinin büyük bölümünün işten çıkarmalarda etkilenmesi bekleniyor.
BMW'nin işten çıkarma kapsamında ödeyeceği tazminatlarının miktarının gelire ve hizmet süresine bağlı olarak belirlenecek. BMW'nin bu amaçla bu yıl için milyonlarca euroluk bir bütçe ayırmayı planladığı belirtildi.

Kriz lüks otomobil devini de vurdu: BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak 2

BMW de tıpkı diğer Alman otomotiv üreticileri gibi en büyük pazarı olan Çin'deki talepteki keskin düşüş, Orta Doğu'daki savaşın yansımaları ve ABD'nin gümrük vergilerinden kaynaklanan baskılar nedeniyle küçülme kararı aldı.

BMW'nin 87 binden fazlası Almanya'da olmak üzere dünya çapında 154 bin çalışanı bulunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BMW Almanya işten çıkarma
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