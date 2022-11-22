Matrah düzenlemesi ne demek? Araçlarda matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Sıfır araba almak isteyenler dikkat!

Matrah düzenlemesi ile ilgişi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖTV Matrah düzenlemesi sıfır otomobil almak isteyenlerin uzun zamandır gündeminde olan bir konuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamayla, matrah tarafında düzenleme yapılacağı bildirdi ve tarih belli oldu. Sıfır araba almak isteyenler dikkat! İşte 2022 matrah düzenlemesine dair tüm merak edilenler...

**MATRAH NE DEMEK?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

**MATRAH DÜZENLEMESİ NE DEMEK?

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; sıfır otomobillerde uygulanan matrah, aracın hiçbir vergi olmadan çıplak fiyatını gösteriyor. ÖTV matrah dilimleri 2016 yılında oluşturuldu. Burada 1600 cc ve altındaki motor hacmindaki araçlarda lüks, orta ve ekonomik sınıftaki araçlardan alınacak vergi oranlarını farklılaştırmak temel amaçtı.

Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde artan araç talebi, çip krizi ve enflasyon ile ani fiyat artışları oluştu. Bu nedenle yıl başında matrah geçişlerinde ani fiyat artışlarını engellemek üzere yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere 5 farklı basamak oluşturuldu.

Dünyada araç fiyatlarında fiyat artışları hız kesmeyince yıl içinde sıfır araçların hemen hemen hepsi yüzde yüzde 70 ve 80'lik ÖTV dilimine girdi. Yapılacak ÖTV matrah düzenlemesi ihtiyacı bu nedenle doğdu.

**ARAÇLARDA MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

