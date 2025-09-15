FİNANS

Merakla bekleniyordu! Togg'un sedan modeli T10F'in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg, bugün sedan modeli olan T10F'i ön siparişle satışa sundu. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programında en yüksek seviye olan 5 yıldızı hanesine yazdıran T10F'i 100 bin lirası olan ön sipariş oluşturabiliyor. Saat 10.00 itibarıyla T10F'in modellerinin fiyatları da belli oldu. Yakın zamanda kredi kampanyası da duyurulabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar!

Doğukan Akbayır

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'da heyecanlı saatler yaşanıyor. T10X ile birlikte tanıtılan ve bugün saat 10.00 itibarıyla satışa sunulan T10F modeli büyük merakla bekleniyordu. Ayrıca T10F modelinin fiyatı ilk kez bugün açıklandı.

Merakla bekleniyordu! Togg un sedan modeli T10F in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek 1

ÖN SİPARİŞ İÇİN 100 BİN LİRA YETERLİ

Fiyatı saat 10.00 itibarıyla belli olan Togg T10F için artık ön sipariş verilebiliyor.

100 bin lirası olanlar T10F için ön sipariş oluşturabiliyor. 100 bin lirayı ödeyen her kişi sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alabiliyor.

Merakla bekleniyordu! Togg un sedan modeli T10F in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek 2

KREDİ KAMPANYASI DA DUYURULABİLİR

Togg T10F için yeni kredi kampanyası duyurulabilir. T10X için 1.5 milyon liraya kadar 48 ay vadeli kredi imkanları sunuluyordu.

Türkiye'deki satışların ardından Togg T10F Avrupa'ya açılacak ve Almanya'da 29 Eylül'de ön sipariş oluşturulabilecek.

Merakla bekleniyordu! Togg un sedan modeli T10F in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek 3

İŞTE FİYATI!

Togg'un sedan modeli T10F'in fiyat listesi saat 10.00 itibarıyla belli oldu.

İşte fiyatlar:

Merakla bekleniyordu! Togg un sedan modeli T10F in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek 4

İKİ MODEL DE 5 YILDIZ ALDI

Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

Merakla bekleniyordu! Togg un sedan modeli T10F in fiyatı belli oldu: 100 bin lirası olan alabilecek 5

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

Kaynak: NTV



