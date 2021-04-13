Mikroçip firması Intel'den çip açıklaması

CEO Pat Gelsinger tarafından altı çizilen üçüncü taraf üretim bölümünün Intel Foundry Services olduğu belirtilirken tesisin Arizona'da bu yıl inşaata başlayacak iki tesis ile birlikte geçen ay Intel'in fabrikasyon üretimini diğer şirketlere açmanın bir yolu olarak duyurulmuştu.

Konuyla ilgili Beyaz Saray brifinginde yetkililere ve şirket yöneticilerine konuşan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketinin yeni üçüncü taraf üretim bölümünün otomobil endüstrisindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Şirket, çip sorunu nedeniyle durma noktasına gelen otomobil üretimi için önümüzdeki dokuz ay içerisinde toplu siparişleri hızla üretebileceğini belirtti.

Şirket, otomobil üretiminin durmasına neden olan çip kıtlığını gidermek amacıyla otomotiv şirketleriyle görüştüğünü bildirdi. Önümüzdeki dokuz ay içinde hızlı bir şekilde bilgisayar çiplerinin toplu siparişlerini üretebileceklerini belirten Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketinin yeni faaliyete geçirdiği üretim bölümünün otomobil endüstrisindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Intel adına açıklamada bulunan bir sözcü, görüştükleri otomobil üreticilerini açıklamazken üretim fikrine ilk tepkinin "çok olumlu" olduğunu söyledi.

CEO GELSİNGER: ÜÇ VEYA DÖRT YIL GEREKMEDEN HAFİFLETEBİLİRİZ

Brifingin ardından Reuters'a konuşan CEO Gelsinger, "Bu tedarik sorunlarından bazılarının, üç veya dört yıllık fabrika yapımı gerektirmeden, mevcut sürecimizde sertifikalandırılan altı aylık yeni ürünlerle hafifletilebileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde birçok otomotiv devi, çip kıtlığı sebebiyle üretimlerini askıya aldıklarını açıklamış, çip kıtlığının altı ay daha üretimi etkilemeye devam edebileceği konusunda ABD hükümetini devreye girmeye çağırmışlardı.

Amerikan otomobil üreticilerini temsil eden endüstri grubu olan Alliance for Auto Innovation'a göre ise, altı ay daha üretim sıkıntısının devam etmesinin sadece ABD’de 2020’ye kıyasla 1,3 milyon daha az otomobil üretimine neden olacağını bildirdi.

BİDEN ÇİP SORUNUNU GÖRÜŞTÜ, SÖZCÜ 'ULUSAL GÜVENLİK SORUNU' DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, çip arzında yaşanan sıkıntıyı ele almak üzere yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.