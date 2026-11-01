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Milyon dolarlık otomobilde güvenlik açığı! 7 araç geri çağrılıyor

İsveçli lüks otomobil üreticisi Koenigsegg, milyon dolarlık CC850 modelinde tespit edilen elektronik park freni arızası nedeniyle ABD'deki 7 otomobilin tamamını geri çağırıyor.

Milyon dolarlık otomobilde güvenlik açığı! 7 araç geri çağrılıyor
Aleyna Türkmen

Dünyaca ünlü İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg, CC850 modelinde ortaya çıkan elektronik park freni arızası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Bir araç sahibinin yaşadığı olayla gün yüzüne çıkan sorun, ABD'de satılan yalnızca 7 otomobili kapsıyor.

Otomotiv dünyasında geri çağırma kararları çoğunlukla binlerce, hatta yüz binlerce aracı etkilerken bu kez oldukça sınırlı sayıda otomobil için harekete geçildi. Lüks ve yüksek performanslı araçlarıyla bilinen Koenigsegg, CC850 modelindeki güvenlik sorunu üzerine ABD pazarındaki araçların tamamını geri çağıracağını duyurdu.

2025 ve 2026 model yıllarını kapsayan karar, etkilenen otomobil sayısının sadece 7 olmasıyla sıra dışı bir örnek oluşturdu.

Milyon dolarlık otomobilde güvenlik açığı! 7 araç geri çağrılıyor 1

PARK FRENİ ARACI SABİT TUTAMADI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) iletilen resmi bildirimde, CC850'nin elektronik park freni sisteminde belirli şartlar altında işlev kaybı yaşanabileceği belirtildi.

Arızanın tespit edilmesine neden olan olay ise bir otomobil sahibinin yaşadığı tecrübeyle ortaya çıktı. Motoru çalışır halde bulunan aracını geri vitese alan sürücü, elektronik park frenini devreye soktuğunu düşünerek otomobilden ayrıldı. Ancak sistem frenleme işlemini gerçekleştirmedi ve araç kendi kendine hareket etmeye başladı.

Yaşanan olay, elektronik park freninin bazı kullanım senaryolarında otomobili bulunduğu yerde tutamayabileceğini gösterdi. Özellikle eğimli zeminlerde ortaya çıkabilecek bu durumun istenmeyen hareketlere ve güvenlik risklerine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Milyon dolarlık otomobilde güvenlik açığı! 7 araç geri çağrılıyor 2

ARIZANIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILACAK

Koenigsegg, sorunun giderilmesi amacıyla elektronik park freni sistemini yöneten kontrol yazılımında güncelleme gerçekleştirecek. Çözüm için kablosuz yazılım güncellemesi (OTA) yöntemi kullanılacak.

Bu yöntem sayesinde araç sahipleri, gerekli yazılım düzenlemesini otomobillerine uzaktan yükleyebilecek. Güncellemeyi kendi başına gerçekleştirmek istemeyen kullanıcılar ise yetkili servislerden yardım alabilecek.

Geri çağırma kapsamında yapılacak bütün işlemlerin ücretsiz olacağı, otomobil sahiplerinden herhangi bir ödeme istenmeyeceği bildirildi.

Milyon dolarlık otomobilde güvenlik açığı! 7 araç geri çağrılıyor 3

ABD'DEKİ TÜM CC850 MODELLERİ KAPSAMDA

Koenigsegg CC850, markanın geçmişteki ikonik tasarım anlayışını günümüz mühendislik teknolojileriyle buluşturan özel otomobilleri arasında yer alıyor. Modeli farklı kılan özelliklerden biri de hem manuel hem de otomatik şanzıman kullanımına imkân tanıyan gelişmiş aktarım sistemi.

Sınırlı üretim adediyle otomobil tutkunları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan CC850'nin ABD'de bulunan 2025 ve 2026 model yılına ait 7 otomobilinin tamamı geri çağırma listesine dahil edildi.

CNBC-e'nin haberine göre, Koenigsegg'in bu kararı, otomotiv sektöründe yalnızca 7 aracı kapsaması bakımından oldukça nadir görülen geri çağırma örnekleri arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Otomobil arıza
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