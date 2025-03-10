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Milyonlar ona yöneldi, öyle bir arttı ki! Araç sahipleri rağbet göstermeye başladı, aman dikkat: 'Küçük maliyetten kaçıp büyük pişmanlık yaşamayın'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.03.2025 12:38
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Araç sahipleri zorunlu trafik sigortası ile beraber kasko yaptırmayı genelde tercih etmiyordu. Ancak, yedek parça maliyetlerinin ve onarım ücretlerinin son dönemde yükselmesi ile araç sahipleri kasko yaptırmaya başladı. Sigorta acentesi sahibi Cemil Uçar, araç sahiplerini kasko yaptırmaları için uyardı.

Milyonlar ona yöneldi, öyle bir arttı ki! Araç sahipleri rağbet göstermeye başladı, aman dikkat: 'Küçük maliyetten kaçıp büyük pişmanlık yaşamayın'

Daha önceki dönemlerde araç sahipleri kasko yaptırmayı tercih etmezken maliyetlerin yükselmesi sonrası araç sahiplerinin kasko yaptırmaya başladı. Türkiye Sigortalar Birliği'nden elde edilen verilere göre Haziran 2024 döneminde kasko yaptıranların sayısı 3 milyon 657 bin 517 iken, Eylül 2024'te bu sayının 5 milyon 609 bin 240'a yükseldiği görüldü.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yedek parçaların maliyetlerinin artması, onarım ücretlerinin fiyatlarının yükselmesi araç sahiplerini kasko yaptırmaya yönelti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan sigorta acentesi sahibi Cemil Uçar, araç fiyatlarının yüksek olmasının da bir diğer neden olarak göstererek trafik sigortası limitlerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

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MAHKEMELİK OLUYORLAR

Uçar, limitlerin yetersiz kalmasından dolayı araç sahiplerinin mağdur olmaları durumunda mahkemeye başvurduklarını kaydederek, zararlarını karşı taraftan talep ettiklerini dile getirdi.

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Kaskosu olan araç sahiplerinin adeta koruma altında olduklarının altını çizen Uçar, şu cümleleri kurdu:

"Kaskosu olan sürücüler bu konuda özellikle poliçelerinde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatından kaynaklı olarak koruma altında oluyor. Kaskoda yer alan ihtiyari mali mesuliyet teminatı en önemli teminatlardandır ve kasko yaptıran sürücüler karşı tarafa verilen hasar bedelini muhakkak kontrol etmelidir.Bu teminat düşük verildiği takdirde hem kasko yaptıran hem de karşı taraf mağduriyet yaşayabilir"

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FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Kasko tutarlarının şirketler tarafından farklılık gösterebileceğini ancak araç sahiplerinin kasko yaptırmalarının avantajlı olabileceğini vurgulayarak, "Küçük maliyetlerden kaçarak sonradan büyük pişmanlıklar yaşandığına şahit oluyoruz" sözlerini sarf etti.

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MALİYETLER YÜKSELDİ

Araç onarım merkezi sahibi Altan Kaya, maliyetlerin yükselmesinin nedeni olarak işçilik ve yedek parça maliyetlerini işaret etti. Kaya, bu maliyetlerden etkilenmek istemeyen vatandaşların her geçen gün arttığını belirtti ve cümlelerini şu şekilde tamamladı:

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"Günümüzde güncel olarak mini onarım diye tabir edilen tampon onarımı ve boyama maliyeti 10 bin lira tutarına kadar yükseldi. Haliyle kasko yaptıranların sayısı da bir hayli arttı"

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Anahtar Kelimeler:
kasko araba sigorta
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