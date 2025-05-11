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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek: Cuma günü başlaması bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, trafik cezalarını ağırlaştıran yeni düzenlemeyi Meclis'e sunuyor. Kırmızı ışıkta tekrar eden ihlallerde ehliyet iptali ve 80 bin TL'ye varan para cezası yolda. Magandalar ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor. İşte detaylar...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek: Cuma günü başlaması bekleniyor
Begüm Özkaynak

İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planında son aşamaya gelindi.

Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.

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KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET TAMAMEN GİDECEK

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Halihazırda kırmızı ışıkta geçenler için uygulanan 2 bin 167 liralık para cezası, yeni düzenleme ile ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün ve beşinci ihlalde 90 gün boyunca askıya alınacak. Sürücülerin aynı yıl içerisinde 6 kez veya daha fazla kırmızı ışıkta geçtiğinin tespit edilmesi halinde ise ehliyeti tamamen iptal edilecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.

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KAVGA ETMEK AMACIYLA ARACINDAN İNEN YANDI!

Öte yandan trafik cezalarındaki değişiklik ile magandaların da cezalandırılması için etkin bir mücadele yolu izlenecek. Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

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Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.

(SÖZCÜ)

Hissenet
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İçişleri Bakanlığı Ehliyet iptal surucu tbmm
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