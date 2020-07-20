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Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi! Araçların piyasa değeri dudak uçuklatıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'de bulunan 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.

'PİYASA DEĞERLERİ YAKALŞIK 50 MİLYON LİRA'

Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan otopark işletmecisi Mehmet Kuş, yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Babası ve amcasının 35 yıldır bu sektörde olduğunu kaydeden Kuş, "Mersin’de 6 adet yediemin deposu var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Şu an otoparkımızda 750-bin arasında araç, 5 ile 10 bin arasında motosiklet muhafaza altında. Buradaki araçların maddiyatına baktığımızda çok büyük paralar burada duruyor. 50 bin liralık arabada var, 500 bin liralık arabada var. Maddiyata vurursak şu anda bizim otoparkımızda yaklaşık 50 milyon liralık araç var. Pandemi süresinde belli bir muhafaza süresi mecburen arttı. Adliyeler durma noktasına geldi. Biz otoparkımızdaki araçların bir an önce faal olarak kullanılmasına, devlete katkı sağlamasını istiyoruz. Bununla ilgili adliyeye ve yetkili mercilerimize ihtiyacımız var. Bunlar eğer yeniden trafiğe dönerse her türlü devletimize katkı sağlayacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN HURDALIK GİBİ GÖRÜNEN YERDE MİLYONLUK ARAÇLAR YATIYOR

Otopark fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Kuş, “Fiyatları her yıl UKOME belirliyor. Bu sene otomobil ücreti 15, kamyonet 20, üstündeki araçlar için ise 25 lira günlük para alıyoruz. Motosikletler ise 7,5 lira günlük para yazılıyor. Araçlar üzücü bir şekilde çürümeye devam ediyor. Biz bunların bir an önce faal olarak kullanılmasını istiyoruz. Araçlar beklemekten artık çürüyor. Araçların içerisinden artık ağaç çıkacak. Biz bir an önce gün yüzüne çıkmasını ve devletimize katkı vermesini istiyoruz. Bizi dışarıdan baktıklarında hurdacı, parçacı olarak görüyorlar ama içeri geldiklerinde güvenliği ve içerideki araçları gördüklerinde, biz de onlara bilgi aktardığımızda devletin yediemin deposu olduğumuzu, bunları korumayla mükellef olduğumuzu anlatıyoruz. Dışarıdan bakıldığında gerçekten hurdalık gibi görünen yerde milyonluk araçlar duruyor” ifadelerini kullandı.

Birçok ilden aracın otoparklarında bulunduğunu vurgulayan Kuş, “Yaklaşık 20-25 arasında ilin plakalı aracı şu anda bizde mevcut. Tabi ki büyük iller ve Mersin ağırlıklı ama 20 üzerinde ilin plakasının bulunduğu araba bizde bulunuyor” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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