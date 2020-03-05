Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu

"Arabayı fazla kullanamadım. 'Pala' lakaplı arkadaşım vardı, araca talip olarak benden aldı. Gözüm hep arabadaydı. 22 yıl sonra çocuklarını gördüm ve babalarının öldüğünü öğrendim. Geri istedim, verdiler. İstanbul'dan birkaç kişi aracı almak istemiş ama arkadaşımın eşi satmamış. 'Garajda dursun ben ona baktıkça eşimi hatırlıyorum.' demiş. Annelerine benim almak istediğim söylenince, 'O, arabayı toplatır satmaz, onun merakıdır.' şeklinde konuşmuş. Ben de böylelikle arabayı aldım. 28 ayda arabayı yeni haline getirdim."

Daha sonra araçlardan birini ihale yoluyla satın aldığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

Ailenin de onayıyla aracı satın alan Albayrak, ABD ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla aracını 28 ayda bakım ve onarımdan geçirerek çalışır hale getirdi.

Albayrak, aracın kaportasının yanı sıra bazı bölümlerini de yaptırdığını belirterek, "Ayna, sinyal ve cam gibi kısımlarını ABD'den getirttim. Arabamın her şeyi orijinaldir, bu aracı satmam." dedi.

Aracının görenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Albayrak, "Aracı görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Benim açımdan anıları bol bir arabadır. Bu model bir araba yok. 1982, 1983 ve 1987 modelleri var. 1-2 tane 1969 model olarak gördüm ama 1971 model olarak yok." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

