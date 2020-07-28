MTV ödemesi son gün yaklaşıyor! MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Araç sahiplerinin senede iki kez ödediği MTV ödemesi son tarih yaklaşıyor. MTV 2. taksit ödeme işlemleri Temmuz ayında başlamıştı. MTV 2. taksit son ödeme tarihi çok kısa bir süre sonra doluyor. Araç sahiplerinin ceza ödememek adına MTV ödemeleri 2020 işlemlerini vaktinde yapması gerekiyor. Peki, MTV ödemeleri ne zamana kadar devam ediyor?

MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV ödemesi ne zamana kadar yapılacak konusunda çok sayıda araç sahibi araştırmalar yapıyor. MTV 2. taksit son gün 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Araç sahiplerinin MTV ödemeleri son gün ya da öncesinde ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

MTV ödeme nasıl yapılır?

MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr’de bulunan borç sorgulama ve ödeme ekranından giriş yapılarak 02.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. MTV ödemesi bu ekran üzerinde kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabiliyor. Bunun yanı sıra MTV ödemeleri için bankalar da kullanılabiliyor. Anlaşmalı bankaların banka şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödeme işlemi tamamlanabiliyor. Aynı zamanda MTV ödemesi E-devlet ve MTV mükellefiyet kaydının olduğu ya da MTV’yi tahsile yetkili olan Vergi Daire Müdürlüklerinden de ödenebiliyor.