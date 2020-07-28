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MTV ödemesi son gün yaklaşıyor! MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemesi son gün yaklaşıyor. Yılda iki defa ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi için MTV 2. taksit ödemesi devam ediyor. Araç sahiplerinin ceza ödememek için MTV ödeme işlemlerini vaktinde tamamlaması gerekiyor. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar…

MTV ödemesi son gün yaklaşıyor! MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Araç sahiplerinin senede iki kez ödediği MTV ödemesi son tarih yaklaşıyor. MTV 2. taksit ödeme işlemleri Temmuz ayında başlamıştı. MTV 2. taksit son ödeme tarihi çok kısa bir süre sonra doluyor. Araç sahiplerinin ceza ödememek adına MTV ödemeleri 2020 işlemlerini vaktinde yapması gerekiyor. Peki, MTV ödemeleri ne zamana kadar devam ediyor?

MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV ödemesi ne zamana kadar yapılacak konusunda çok sayıda araç sahibi araştırmalar yapıyor. MTV 2. taksit son gün 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Araç sahiplerinin MTV ödemeleri son gün ya da öncesinde ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

MTV ödeme nasıl yapılır?

MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr’de bulunan borç sorgulama ve ödeme ekranından giriş yapılarak 02.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. MTV ödemesi bu ekran üzerinde kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabiliyor. Bunun yanı sıra MTV ödemeleri için bankalar da kullanılabiliyor. Anlaşmalı bankaların banka şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödeme işlemi tamamlanabiliyor. Aynı zamanda MTV ödemesi E-devlet ve MTV mükellefiyet kaydının olduğu ya da MTV’yi tahsile yetkili olan Vergi Daire Müdürlüklerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemeleri ne kadar?

Henüz ödeme işlemlerini tamamlamamış olan vatandaşlar MTV ödemesi ne kadar sorusuna da yanıt arıyor. MTV ödeme ne kadar sorusuna cevap olarak MTV ödeme tutarları araçların tescil tarihine, yaşına ve motor hacmine göre belirleniyor ve farklılaşıyor. Araç sahiplerinin araçları için belirlenen MTV ödeme tutarını MTV son ödeme gününe kadar ilgili noktalarda yatırması gerekiyor. Aksi takdirde araç sahiplerine belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanıyor.

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