NATO hareketliliği! TOGG'un limuzin versiyonu Ankara yollarında

Ankara'nın farklı noktalarında görüntülenen araçların, standart TOGG modellerinden farklı tasarım detaylarına sahip olduğu görüldü. Uzatılmış gövde yapısıyla öne çıkan limuzin versiyonunun devlet protokolü ve üst düzey konukların ulaşımı amacıyla hazırlandığı değerlendiriliyor.

ZİRVEDE Mİ KULLANILACAK?

NATO Liderler Zirvesi kapsamında çok sayıda yabancı devlet ve hükümet yetkilisinin Ankara'ya gelmesi beklenirken, özel tasarımlı araçların organizasyonda görev alabileceği konuşuluyor.

Görüntülenen araçların şehir içindeki hareketliliği ise zirve hazırlıklarının son aşamaya geldiği yorumlarına neden oldu.

FARKLI DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçların bazı bölümlerinde alışılmış otomobil tasarımından farklı detayların bulunması da dikkat çekti. Özellikle kapı yapısına ilişkin görüntüler, limuzin modelinin özel kullanım amacıyla geliştirildiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Resmi makamlardan araçların kullanım amacına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, limuzin TOGG modellerinin NATO Zirvesi sürecinde protokol ve VIP ulaşımında görev alması bekleniyor.