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Ne kadar denetim o kadar indirim! Sıfırdan pahalı ikinci el araba fiyatların sonu geldi: ‘Yıl başını bulmaz, yüzde 20…’ diyerek açıkladılar

23.08.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba ve sıfır araç fiyatlarındaki artışın önüne yeni uygulamalar ve denetimler sayesinde geçilmeye başlandı. Otomobilde balon yavaş yavaş sönmeye başlarken sektör temsilcileri yüzde 10-12’lik bir düşüşün gözle görülür bir şekilde hissedildiğinin altını çiziyor. Yıl başına kadar fiyatların yüzde 20’ye kadar daha da geriye çekilebileceğini dile getiren sektör temsilcileri, sıfır araç talebi olup da bulanmayanlara ise geri dönüşlerin yavaş yavaş başladığını kaydetti.

Ne kadar denetim o kadar indirim! Sıfırdan pahalı ikinci el araba fiyatların sonu geldi: ‘Yıl başını bulmaz, yüzde 20…’ diyerek açıkladılar

Sıfır ve ikinci el otomobillerde yaşanan yüksek fiyatların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı bir çok hamle yapmıştı. Önce 6 ay 6 bin km düzenlemesi ardından ‘ikinci el araç fiyatı sıfırını geçemez kuralı’ piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak uygulamalar denetim mekanizması ile de pekiştirinde otomobil fiyatlarındaki balon sönmeye başladı.

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Konuya ilişkin en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, alınan önlemler sayesinde otomotiv piyasasında fiyat balonunun sönmeye başladığını Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında dile getirmişti. Bu açıklamasının ardından sıfır ve ikinci elde son durum mercek altına alındı. Sektör temsilcileri fiyatlarda geri çekilme olduğunu ve araç bulmanın artık daha kolay olduğu belirtiyor.

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BAYİLER KAMPANYA YAPMAYA BAŞLADI

Önce ikinci el araçların fiyatları olması gereken seviyeye geriledi. Arz talebi karşılamaya başlayınca da bayiler indirime bile gitti. Yaz mevsiminin başında ise bayilere gidenler sıfır araç bulmak bir yana 4-5 ay sonrasına ancak gün bulabiliyorlardı. Şimdi ise bazı modellerin sıfır araçlarında o balon kalktı ve bayiler kampanya bile yapmaya başladı.

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ATV Ana Haber’e konuşan Galerici Mustafa Kayatuzu, “Devlet denetimleri arttırdıkça indirimler gelmeye başladı. Ne kadar denetim o kadar indirim. Liste fiyatı 750 bin lira olan bir arabayı ikinci el olarak alıyor ve neredeyse de 100 bin lira fazla veriyordunuz. Liste fiyatlarının altına artık araçların bulunabilme ihtimalleri olmaya başladı. Yılbaşını bulmaz ben az yüzde 20 indirim olacağını öngörüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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ARAÇ BULAMAYANLARA GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

“Önceden ekstra aksesuar farkı falan da istiyorlardı, şimdi indirim de yapıyorlar” diyen diğer sektöre temsilcisi isimler ise, “Yüzde 15-20 üstünde satılıyordu araçlar. Biniciye de yasak getirilmesinden dolayı şu an yüzde 10-12’lik bir düşüşü hissediyoruz. 8 liraya satıp 10 liraya yeni ürünü alıyorduk. Şimdi bu durağanlığın sonunda 8’e satıp yine 8’den malı almayı temenni ediyoruz. Böyle devam ederse Ağustos ayından sonra da fiyatlarda bir yüzde 10 gerileme olacaktır. Sıfır araç talebi olup da bulanmayanlara geri dönüşlerin yavaş yavaş başladığı bilgileri geliyor” yorumunu yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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