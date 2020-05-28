Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatma kararını resmi olarak İspanya hükümetine ve sendikalara iletti.

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barselona'daki fabrika stratejiktir. Çünkü Barselona ve İspanya'dan ayrılmak demek, 500 milyondan fazla nüfusu olan bir pazara sahip Avrupa Birliği'ni terk etmek demektir. Yatırım yapmak, 1 milyar avroyu aşabilecek kapatma maliyetinden daha karlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, fabrikayı kapatma kararından üzüntü duyduklarını ilettiği Nissan Motor Company Limited'e, "alternatif aramak için bir çalışma grubu kurulmasını" önerdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Nissan'ın kararının resmi olarak alınmasının ardından fabrikanın kapatılmasıyla ilgili süre ve şartların belirlenmesi için müzakerelerin başlayacağı duyuruldu.

İspanya hükümetinin, gelecek günlerde Katalonya özerk hükümeti, Barselona Belediyesi, Serbest Bölge Müdürlüğü ve sendika yetkilileriyle toplantı yapacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak fabrikasını kapatmaması için Nissan'a her türlü destek ve yardımı teklif ettiklerini kaydetti. Laya, "Nissan, Avrupa hükümetlerinin sunduklarına bakmaksızın Asya'daki faaliyetlerine yeniden odaklamayı planlıyor." dedi.