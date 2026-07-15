Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Dünya çapında otomotiv pazarında sedanlar bir bir üretim bandına veda ediyor. Son olarak Nissan'ın özellikle ABD'deki ikonik modeli olan Altima için de yolun sonuna geldiği öğrenildi.

YENİ NESİLLE DEVAM ETTİRMEYECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; şirketin, Altima'nın üretimini mevcut neslin ardından durduracağı ve modeli yeni nesille devam ettirmeyeceği belirtildi.

Altima'nın üretimden kaldırılmasıyla beraber Nissan'ın ABD'deki sedan ürün gamının büyük ölçüde Sentra ile sınırlı kalacağı aktarılırken daha önce de amiral gemisi sedan modeli Maxima'nın üretimine son verildiği anımsatıldı. Bu durumda, Nissan, ABD pazarındaki ürün stratejisinde SUV, crossover ve elektrikli modellere odaklanmayı devam ettiriyor.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ SEBEBİYLE ÜRETİMDEN KALDIRILIYOR

1992'de tanıtılan Nissan Altima, Kuzey Amerika pazarında markanın en önemli modellerinden biri olmuştu. Yıllar boyunca milyonlarca adet satışa ulaşan model, değişen tüketici tercihleri sebebiyle üretimden kaldırılıyor. Altima'nın üretiminin sona ermesiyle beraber Nissan'ın küresel yeniden yapılan sürecinde sedan modeller yerine elektrikli araçlar ve SUV'lara daha fazla ağırlık vermesinin beklendiği aktarıldı.

Son yıllarda tüketicilerin SUV ve crossover modellere yönelmesinin, sedan satışlarını önemli ölçüde gerilettiği vurgulanırken bu değişimin sadece Nissan'ı değil, başka birçok üreticiyi de benzer kararlara yönelttiği belirtildi. Son dönemde pek çok sedan model üretimden kaldırılıyor ve markalar SUV segmentine yatırım yapıyor.

Sektör temsilcilerine göre sedanların üretimden kalkmasının temel nedenlerinin; SUV ve crossover araçlara artan talep, elektrikli araç yatırımlarına ayrılan bütçelerin büyümesi ve sedan modellerinin kârlılığının azalması olarak öne çıktığı kaydedildi. Üreticilerin, yeni yatırımlarını büyük ölçüde elektrikli otomobiller ve yüksek kâr marjlı SUV segmentine yönlendirdiği vurgulandı.