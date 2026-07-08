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O ülkede kaçak BMW dönemi! Sert uyarı geldi

Rusya'da BMW'nin onayı olmadan "korsan" X5, X6 ve X7 üretimi yeniden başladı. Kalan eski parçalarla üretilen ve 2026 model olarak satılan araçlar için BMW'den sert güvenlik uyarısı geldi.

O ülkede kaçak BMW dönemi! Sert uyarı geldi
Cansu Çamcı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 2022 yılında ülkeden resmi olarak çekilen ve Kaliningrad’daki Avtotor fabrikasındaki ortaklığını bitiren BMW, kendi onayı ve gözetimi olmadan fabrikada yeniden "korsan" SUV üretimi yapıldığını doğruladı.

Üstelik bu araçlar Rusya pazarında "2026 model" etiketleriyle satışa sunuldu.
Rus gazete Kommersant'ın verilerine göre, fabrikada kaçak olarak üretilen BMW modellerinin satışı katlanarak artıyor. Resmi onay süreçlerini tamamen devre dışı bırakan yerel üretici, fabrikada kalan eski montaj kitlerini (CKD) kullanarak X5, X6 ve X7 modellerini gizlice banttan indiriyor.

BMW SÖZCÜSÜ DOĞRULADI: "ESKİ VE GÜNCEL OLMAYAN PARÇALAR KULLANILIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan BMW Sözcüsü Carolin Bachmann, Kaliningrad'daki Avtotor fabrikasının 2022'deki ayrılık sonrasında ellerinde kalan eski ve kısmen güncelliğini yitirmiş parça kitlerini kullanarak sınırlı sayıda korsan üretim yaptığını resmi olarak onayladı.

Ancak ortaya çıkan araçlar tam bir "Frankenstein" durumunda. Rus internet sitelerinde "2025 ve 2026 üretim tarihli" olarak listelenen bu korsan X6 ve X7 modelleri, BMW'nin küresel pazarda sunduğu en son makyajlı tasarımlara sahip değil. Araçlar makyajsız gövdeyle üretilirken, BMW sistemlerini baypas etmek için yerli kablo demetleri ve yan sanayi elektronik kontrol üniteleriyle tamamlanıyor.

BMW’DEN SÜRÜCÜLERE UYARI: "GÜVENLİK RİSKİ VAR"

O ülkede kaçak BMW dönemi! Sert uyarı geldi 1

BMW'nin Rusya'daki resmi temsilciliği, markanın gözetimi ve kalite kontrolü olmadan üretilen bu araçların sürücüler, yolcular ve trafikteki diğer unsurlar için ciddi güvenlik riskleri barındırdığını açıkladı:

"Uzun süreli depolamadan sonra bazı otomotiv bileşenleri ve sarf malzemeleri üretimde kullanılamaz. Araç kitleri, belirli bir araç tipi için tasarlanmamış olan ve üçüncü taraf tedarikçilerden satın alınan yerel bileşenlerle tamamlanmış olabilir."

DAHA UCUZA SATILIYOR

Rusya'daki bazı satış kanalları, bu kaçak üretim araçları pazarlamak için oldukça ilginç bir strateji seçti. Araçları "Zaman Makinesi" etiketiyle satışa sunan platformlar, fabrikasyon 2026 model korsan bir X6 için 11.9 milyon Ruble (yaklaşık 157.000 dolar), X7 için ise 12.9 milyon Ruble (yaklaşık 170.000 dolar) fiyat istiyor. Ülkeya paralel ithalat yöntemiyle sokulan orijinal makyajlı kasa X6 fiyatı ise yaklaşık 228.000 dolar fiyat etiketine sahip.

Korsan modeller fiyat avantajına sahip olsa da Rus zenginleri halen orijinal araçları tercih ediyor. Rusya'da 2025 yılında paralel ithalatla 16 binden fazla orijinal BMW satılırken, korsan üretilen modellerden sadece 145 adet satılabildi. Savaş öncesinde BMW, Hyundai ve Kia üreten Avtotor fabrikası ise şu anda resmi olarak sadece BAIC ve Jetour gibi Çinli markalara fason üretim yapıyor.

Kaynak: donanimhaber.com

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