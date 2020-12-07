Ölüme neden olan ikinci el araba hilesi... İkinci el araba alırken dikkat: İki aracı birleştiriyorlar!

Ölüme bebeiyet veren ikinci el araba hileleri hakkında son dakika haberi geldi. Pandemiden dolayı sıfır araç üretimi durunca vatandaşlar ikinci el araca yönelmişti. Kötü niyetli satıcılar, ikinci el araçlarda ölüme sebebiyet veren hileler yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan, Oto Bakım ve Oto Onarım Firmasının Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, “Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor” dedi. İkinci el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Düşük kilometre hilesi nasıl çözülür? Ekspertiz süreci nasıl işler? İşte uzmanından ikinci el araç alırken dikkat edilecek hayati bilgiler... İKİNCİ EL ARABA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Koronavirüs salgını ile vatandaşların temizlikten dolayı ikinci el arabalara olan yönelimini artırdı. Toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el araba almaya hazırlanıyor. Kişisel izolasyondan dolayı ikinci el arabalara yönelen vatandaşlar, ikinci el araba piyasasını hareketlendirdi. Peki ikinci el araba alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci el piyasada bazı kötü niyetli satıcılar bu taleplerden sonra hileli işlemler yapmaya yöneldi. Hasarsız, değişensiz, boyasız diye satışa sunulan birçok araçta, ölüme götürecek hileler olduğuna dikkat çeken Auto King Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, vatandaşa araç satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Şanlı, “2'nci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınmalı. Kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı kişiler hayatlarını kaybedebiliyor. İki araba birleştirilerek orijinalmiş gibi satılıyor, air bag açmış araçlar 500 liralık hileli onarımla tekrar piyasaya sürülebiliyor” diye konuştu.

İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR Birçok aracın kazaya karıştığını ve araçta ağır hasarlara yol açtığını belirten

Şanlı, “Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor. Burada kullanıcıları bazı riskler bekliyor. Uygun standartlarda yapılmayan araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar hayati riskle karşılaşabiliyorlar. Bir kaza sırasında aracın orijinal fabrikasyon kaza direncine karşı aynı şiddette kazalara karışması durumunda ne yazık ki içerideki kişiler bu kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı hayatlarını kaybediyor” ifadelerini kullandı. İki aracın birleşmesinin gözle anlaşılamayacağını söyleyen Şanlı, “Bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Ekspertiz noktalarında bunları teyit ederek içiniz rahat bir şekilde araç alabilirsiniz” dedi. ARACIN PUNTA NOKTALARINA DİKKAT! Aracın boya kalınlık ölçümlerinin orijinal fabrika değerinde çıkmasının kati surette aracın hasarsızlığını göstermediğini söyleyen Şanlı, “Mutlaka boya kalınlık ölçümünün yanı sıra aracın punta noktalarına bakılmalıdır. Kaputu açtığımızda aracın fabrikasyon imalatı sırasında çekilmiş olan orijinal megeslerinin, air baglerinin kontrollerinin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.