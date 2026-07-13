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'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

Bolu'da ikinci el araç piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Oto galericiler ilerleyen dönemlere dair de beklentilerini aktardı.

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

Bolu'da ikinci el otomobil piyasası durgun seyrediyor. Fiyatlarda yaşanan geri çekilmelere rağmen satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını belirten oto galerici Enes Çamlıoğlu, geçmiş yıllarda yaz aylarında yaşanan hareketliliğin bu yıl görülmediğini, satışların daha sakin ilerlediğini ifade etti. Çamlıoğlu, yaz piyasasının beklentilerinin altında kaldığını belirterek, "İşlerimiz genel olarak biraz durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenenin aksine yaz piyasası şu an için beklediğimizden çok daha durgun geçiyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi ve ivmeyi gösterememesi. Altın 6 bin seviyelerinde, daha önce 8 bin lira civarlarından bu rakamlara düştüğü için o seviyelerde yakalanan vatandaşlarımız beklemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla piyasaya bu parayı süremiyor" diye konuştu.

Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı Fiyat düştü ama beklenen olmadı 1

"İNSANLAR İHTİYACI OLMASA DA OTOMOTİV ALIYORDU"

Vatandaşların son yıllarda parasını değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Çamlıoğlu, "Borsa da aynı şekilde. Türk halkı artık TL'yi, kendisine en çok gelir getirecek argümanı kullanmayı öğrendi. Bunlar altın, dolar, euro, döviz, borsa, araç ya da gayrimenkul şeklinde gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv çok prim yaptığı için insanlar ihtiyacı olmasa bile otomotiv alıyordu, ikinci aracı alıyor ya da değiştiriyordu. Birazcık da eğilim bu yöndeydi. Son zamanlarda otomotiv bu beklenen ivmeyi ve primi göstermediği için piyasa biraz daha yavaşlamış durumda" dedi.

Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı Fiyat düştü ama beklenen olmadı 2

"İNSANLAR PARALARINI KORUMA DÜŞÜNCESİNDELER"

Vatandaşların bu dönemde önceliğinin parasını korumak olduğunu söyleyen Çamlıoğlu, otomobil piyasasının ilerleyen dönemde yeniden hareketlenebileceğini ifade etti. Çamlıoğlu, "İnsanlar şu an parasını korumak, mümkün mertebe çoğaltmak düşüncesindeler. Araba bu konuda son yıllarda biraz daha geride kaldı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakarak bu piyasanın tekrardan hareketleneceğini, otomobillerin de biraz prim yapacağını söyleyebilmek lazım. Şu an bir miktar yüzde 5-10 civarlarında geri gelen fiyatların, yüzde 15-20 seviyesinde yeniden atak yapabileceği de söz konusu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ikinci el araba ikinci el araç ikinci el otomobil
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