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'Öncesinde hiçbiri satmıyordu, şimdi ucuza satıyorlar' Oraya akın ettiler! '250 bin TL'ye vereceğim'

30.12.2024 09:35
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.12.2024 09:35
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Hatay’da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönme hazırlığı yapan Suriyeliler araçlarını satabilmek için araba pazarına akın etti. Piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler ile pazar hareketlendi. Ömer Arslaner "Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Önceden gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Rejim bittikten sonra Suriyeliler buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyor" dedi. Kimi 250 bin TL'ye kimi 300 bin TL'ye aracını satıp geri döneceğini söyledi.

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte insanlar yıllar sonra ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Hatay’da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladılar. Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyorlar.

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ARAÇLARINI UCUZA SATIŞA KOYUYORLAR

Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

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“BURADA ARABAMI SATIP BİRKAÇ AY SONRA SURİYE'YE GİDECEĞİM”

Araba pazarına 2 haftadır gelerek arabasını 300 bin TL'ye satıp ülkesine dönmek isteyen Muhammed İsmail, “Araba pazarına geldik. Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye'ye gideceğim. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. İdlib'e gideceğim. 13 yıldır burada yaşıyorum. Arabayı satıp memlekete gideceğim. 13 yıldır gitmedim ve birkaç aya gideceğim duruma bakacağım. Suriye'de ev yok ama oraya gideceğim. Ev yapacağım. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve devlete çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım. Arabayı 300 bin TL'ye satmaya çalışıyorum” dedi.

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“ARABAYI SATIP, OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA SURİYE'YE GİDECEĞİM. MEMLEKETE DÖNECEĞİM”

Araba pazarında aracını 250 bin TL'ye satıp okulların kapanmasının ardından ülkesine dönmeyi planlayan Eyman Barkur ise, “13 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. Arabayı 250 bin TL'ye satıyorum. Arabayı satıp, okullar kapandıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Memlekete döneceğim. Oradaki evimiz yıkıldı ama gidip tadilat yapacağım. Suriye ileride düzelecek ve daha iyi olacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkürler. Burada 13 yıl yaşadım ama hiçbir sorun çıkmadı” şeklinde konuştu.

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“SURİYELİLER PİYASAYA GÖRE ARAÇLARINI UCUZA SATIYORLAR VE ARABAMI SATIP ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM DİYORLAR”

Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, “Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç araba araba fiyatları araç fiyatları suriyeli
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