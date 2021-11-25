Otokar’dan Romanya’ya doğal gazlı otobüs ihracatı

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, son olarak Romanya'nın Ramnicu Valcea Belediyesi tarafından açılan 16 adetlik doğal gazlı otobüs ihalesini kazandı.

Otokar’ın alternatif yakıtlı araçlar konusunda sahip olduğu deneyim ile tasarlayıp ürettiği 12 metrelik Kent CNG otobüslerinin teslimatı 2022 yılında tamamlanacak. Otokar ayrıca, araçların 5 yıl/350 bin km boyunca bakım hizmetini de sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen Otokar otobüslerinin dünyanın farklı şehirlerinde artarak tercih edilmesinden gurur duyduklarını belirterek, "Bükreş Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanmamızı takiben 2018 yılında kurduğumuz Otokar Romanya şirketimiz aracılığıyla Romanya’da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak, Ramnicu Valcea Belediyesi’nin doğal gazlı otobüs ihalesini kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gazlı Kent otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve her mevsim ferah bir yolculuk vadeden güçlü klimasıyla dikkati çekiyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, aynı zamanda toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor. (AA)

Otokar, toplu taşıma için ürettiği otobüslerle Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, son olarak Romanya'nın Ramnicu Valcea Belediyesi tarafından açılan 16 adetlik doğal gazlı otobüs ihalesini kazandı.

Otokar’ın alternatif yakıtlı araçlar konusunda sahip olduğu deneyim ile tasarlayıp ürettiği 12 metrelik Kent CNG otobüslerinin teslimatı 2022 yılında tamamlanacak. Otokar ayrıca, araçların 5 yıl/350 bin km boyunca bakım hizmetini de sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen Otokar otobüslerinin dünyanın farklı şehirlerinde artarak tercih edilmesinden gurur duyduklarını belirterek, "Bükreş Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanmamızı takiben 2018 yılında kurduğumuz Otokar Romanya şirketimiz aracılığıyla Romanya’da büyümeye devam ediyoruz. Son olarak, Ramnicu Valcea Belediyesi’nin doğal gazlı otobüs ihalesini kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gazlı Kent otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve her mevsim ferah bir yolculuk vadeden güçlü klimasıyla dikkati çekiyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, aynı zamanda toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor. (AA)

