Toyota Türkiye CEO’su: ÖTV dilimi kurdaki artış sebebiyle güncelliğini yitirdi

Küresel bazda yaşanan çip krizi otomotiv devlerine, teslimat gecikmeleri ve sipariş planlamasında olumsuzluklar yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt'tan kurdaki sert dalgalanmanın da negatif etkilerinin olabileceği açıklaması geldi. Bozkurt açıklamasında, kurun oynaklığının önümüzdeki dönem sipariş planlamasını da olumsuz etkilediğini ifade etti.
Bloomberg HT’ye konuyu değerlendiren Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt, çip krizinin iyi yönetilmesi durumunda, sorunun en iyi ihtimalle 2022 yılı ortasında biteceğini, en kötü senaryo ile 2022 yıl sonuna sarkabileceğini öngördü.
Kurdaki sert dalgalanmayı da değerlendiren Bozkurt, oynaklığın planlama yapmada sorunlar getirdiğini belirterek, önümüzdeki dönem sipariş planlaması ile ilgili sıkıntıların yaşandığını belirtti.
Ağustos ayında binek araçlarda ÖTV matrahında değişikliğe gidildiğini hatırlatan Bozkurt, “Kurdan kaynaklı artışla bazen aracın vergi dilimi değişebiliyor. Ağustos ayında güncellenen vergi dilimleri kurdaki değişiklik sebebiyle güncelliğini yitirmiş gözüküyor.” açıklamasını yaparak ÖTV dilimlerinin tekrar değişebileceğinin sinyalini verdi.
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