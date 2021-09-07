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Otokar, İETT ihalesi için yerli metrobüs üretecek

07.09.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Topluluğu şirketlerinden otobüs üreticisi Otokar’a, İETT Genel Müdürlüğü tarafından açılan 100 adetlik metrobüs ihalesinin sözleşmeye davet mektubu iletildi.

Otokar, İETT ihalesi için yerli metrobüs üretecek

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından ve Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih edilen Otokar, İstanbul'un toplu ulaşımında üst düzey konfor sunmak için milli tasarım ve yerli üretim metrobüs üretecek.

Toplam değeri 606 milyon TL olan ve 10 gün içerisinde imzalanacak sözleşmeye konu yeni araç KENT XL olarak açıklandı. 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli KENT XL için Otokar, İETT'ye 3 yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak. Teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, toplu taşımada küresel çapta deneyimi bulunan Otokar’ın, uzun yıllardır hizmet verdiği İstanbul'da eşsiz bir deneyime sahip olduğuna dikkati çekerek, "2012 yılından bu yana 1000’den fazla şehir içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Türkiye’nin otobüs üreticisi olarak mega kent İstanbul'un şartlarını, yollarını, toplu taşımadaki zorlukları çok iyi biliyor, yedi tepe İstanbul'u çok iyi tanıyoruz. İstanbul'un toplu ulaşımında alınacak sorumluluğun farkındayız. Bu deneyimimizi ürün geliştirme çalışmalarımıza da yansıttık. Bu doğrultuda Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya güvenli hizmet veren KENT'in 21 metrelik metrobüs versiyonunu geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Türk mühendislerinin tasarladığı, Türk işçisinin üreteceği milli tasarım ve yerli üretim metrobüslerin İstanbullulara yakışacak şehir içi seyahat konforunu üst düzeye taşımak üzere geliştirildiğini belirten Görgüç, şunları kaydetti;

"Otokar olarak bir kez daha İETT’ye hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişte kazandığımız ihaleler kapsamında İETT bünyesindeki araçlarımıza 5 yıl boyunca satış sonrası hizmeti sunmuş; işletme maliyetlerinin de azaltılmasına katkı sağlamıştık. O dönemde kurulan alt yapı sayesinde otobüslerin servise verilme oranı, periyodik bakımlar dahil tutulduğunda bile yüzde 99 oranında gerçekleşmişti. Yani KENT otobüsleri o dönemde de hiçbir aksama yaşamadan her gün servislerine düzenli olarak çıktı, vatandaşlarımıza hizmetine kesintisiz devam etti. Bu oran, bugün bile Avrupa'nın, hatta dünya ortalamasının çok çok üzerinde... İstanbul gibi bir metropolde hizmet vermek tüm yerli üreticiler için büyük bir referans oluyor; Türk firmalarının yurt dışındaki rekabet gücünü artırıyor. İstanbul, Avrupa’da pek çok ihalede bizim gururla başarı örneği olarak anlattığımız, en büyük referansımız oldu. İETT tarafından tekrar İstanbul’a hizmet etmek üzere görevlendirilmek bize mutluluk veriyor. İstanbul şartları için en ideal metrobüsü geliştirdik. Ulaşımdaki standartları yükseltmeyi hedeflediğimiz araçlarımızın satış sonrası hizmetleri için de her daim İstanbul'un yanında olacağız."

KOLAY İNİŞ VE BİNİŞ

Açıklamada verilen bilgiye göre, yenilikçi otobüsleriyle dünyanın 50’den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın araç ailesine kattığı 21 metre uzunluğundaki ve 200 yolcu kapasitesi bulunan yeni aracı KENT XL, sahip olduğu özelliklerle büyükşehirlerin artan toplu taşımacılık ihtiyacını karşılayacak.

Küresel çapta ve Türkiye'de şehir içi taşımacılıkta kullanılan KENT otobüsleriyle elde edilen birikimle geliştirilen KENT XL, yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi, üst düzeyde emniyet ve konfor seviyesiyle toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak.

Yolcuların hızlı bir şekilde metrobüse binip inmesine imkan veren geniş, güvenli ve dışa açılan kapılara sahip olan araç, basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de ortadan kaldıracak. KENT XL, yüksek tavan yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması ile şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey keyif vadediyor. Araç, yüksek ısı ve ses yalıtımıyla da fark yaratıyor.

KENT XL, yeni nesil uygulamalarıyla yüksek motor gücü ve torku sunuyor. Araçtaki Super Eco sürüş modu vites geçiş aralıklarını optimize ederken yakıt tüketimini düşürüyor.

Farklı şehirlerdeki rampa, yol yapısı ve hava koşulları gözetilerek geliştirilen KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayan, yaya ve bisiklet algılayan, kör noktaları tespit edip tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemleriyle donatıldı.

Bağımsız 4’üncü aksı KENT XL’ye sadece yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç hacim sunmakla kalmıyor. Direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile KENT XL’de düşük dönüş yarıçapı elde ediliyor ve BRT hattı yol güzergahına uyumlu yüksek manevra kabiliyeti sağlanıyor.

KENT XL’de dönüş esnasında savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemi ile de yüksek güvenlik sunuluyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs
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