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Otomobil alacaklar dikkat! Japonya'dan çip açıklaması: Sorun uzayabilir

16.11.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, dünyayı etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik sıkıntısının uzayabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Çip krizi teknolojiden otomotive kadar birçok sektörü olumsuz etkileyerek üretimi durma noktasına getirmişti.

Otomobil alacaklar dikkat! Japonya'dan çip açıklaması: Sorun uzayabilir

Dünyayı etkisi altına alan çip tedarik sıkıntısı en başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birçok otomotiv şirketi, çip tedarik sorunu nedeniyle teslimatlarını talebin altında yaparak üretim sorunları yaşadıklarını belirtmişti. Bu durum sıfır araçlarda stok sorunu yaşattığı için ikinci el araç fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Konuya ilişkin bir açıklama da BoJ Başkanı Kuroda'dan geldi. Koruda, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesi taşıdıklarını bildirdi.

BoJ Başkanı Kuroda, Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde iş dünyası liderlerine Japonya ekonomisi, Japon Yeni'nin değeri ve BoJ'un politikalarına ilişkin konuştu.

İTHALAT MASRAFLARI

Kuroda, kamuoyunda "ABD Doları karşısında Japon Yeni'nin değer kaybının ithalat masraflarını artıracağı" iddialarına katılmadığını belirtti.

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Japon Yeni'nin şu anki değer düşüklüğüne "özel olarak olumsuz bakmadıklarının" altını çizen Kuroda, "Döviz kur oranlarının istikrarlı kalması çok daha önemli" dedi.

"ÇİP SORUNU UZAYABİLİR"

Küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısına yönelik Kuroda, "talebin tedariki aşmasının beklendiğini", bu durumda "çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesi taşıdıklarını" kaydetti.

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BOJ olarak parasal genişleme politikalarının sürdürüleceğini belirten Kuroda, salgın durumuna bağlı olarak "gerekli görülmesi halinde ek kolaylaştırıcı yöntemlerin uygulanmasında tereddüt edilmeyeceğini" bildirdi.

Sektörel taleplerin 2022 yılı ortalarında mevcut tedarik oranlarını aşması beklediklerini belirten Kuroda, tüketici fiyat endeksinin yüzde 1 büyüyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

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Kuroda, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 daralan Japonya ekonomisinin salgın öncesi döneme 2022'nin ilk yarısında yeniden döneceğini ileri sürdü.

Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığına dikkati çeken Kuroda, bunun finansal piyasalar ile Japonya ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerini BoJ olarak ölçmeleri gerektiğini belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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