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Otomobil alacaklar yeni düzenleme yolda! Tamamen değişiyor...

17.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasında yeni dönem başlıyor. Otomobil alıp-satacaklar için düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu taslağa göre, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor. Peki yeni düzenleme piyasaya ne getirecek? İşte otomobil alıp satacakları ilgilendiren son dakika haberi...

Otomobil alacaklar yeni düzenleme yolda! Tamamen değişiyor...

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışları için harekete geçti. Otomobil alım-satımlarda yeni yönetmelik hazırlıyor. Bakanlığın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı taslak, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor. Peki yeni düzenleme piyasaya ne getirecek? İşte cevabı...

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.

TRT Haber'in haberine göre; bu yönetmeliğin kayıtdışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağını söyledi.

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BANKALAR GARANTİ EDECEK

Mevcut uygulamada, elektronik sistemde yalnızca nakit ödeme yapılabilirken, yeni düzenlemeyle sistem, havale ve EFT yöntemlerini de kabul edecek.

Bankalar, alış ve satış işlemlerini garanti edebilecek.

Erkoç, "Alıcı kişi parasını bankaya bloke yapıyor. Banka bundan çok cüzi bir masraf alıyor. Bloke olan para, satış aldığında aracı satanın hesabına geçmiş oluyor. İki taraf da mağdur olmuyor. Burada aracı kurum olarak bankalar garantörlük yapıyor." dedi.

Düzenleme kapsamında konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek.

Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indirilecek.

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